Protocollo Covid, moltissimi parlano di scuola. Sono i cosiddetti esperti di aula di qualche decennio fa. Se oggi frequentassero gli ambienti scolastici, scriverebbero come una docente-mamma.

Protocollo Covid, si basa su una convizione tutta da verficare

Protocollo Covid, all’insegna del tutto è passato. In altri termini, si basa sulla convinzione che ormai il peggio è alle nostre spalle. Ancora breve il tempo per affermare che siamo fuori dal tunnel. Personalmente ho delle perplessità, dovute al “già sperimentato“. Nell’estate 2020 eravamo convinti di poter tornare alla normalità. Ricordiamo poi che il Governo Conte 2 dovette fare marcia indietro, ritornando alla Dad. Stesso canovaccio cinque mesi fa.

Vorrei tanto essere contraddetto, ma le nuove disposizioni danno al virus maggiore libertà di movimento. E sappiamo che questa condizione può favorire l’insorgere di nuove varianti.

Sfogliando i giornali, assistendo ai diversi talk show il clima è di un liberi tutti, espresso da politici, giornalisti e scienziati. Tutti si presentano come esperti di aula. Essi hanno deciso circondati dalle migliori protezioni (mascherine FFp2, sistemi di areazione…) che è giunto il momento di alzare l’asticella d’allarme, azzerando le quaranteme e la Dad, intesa quest’ultima come il male assoluto.

Chi vive la scuola ha un’altra percezione

Purtroppo questa narrazione non corrisponde alla realtà. Nelle aule si percepisce ancora il pericolo, il rischio di dover restare a casa per via di un contagio. Si ha la netta percezione che la scuola sia rimasta senza protezione. L’aver alzato l’asticella-allarme delle quarantene non certifica la scomparsa dei contagi.

La conferma proviene dalla seguente lettera pubblicata da Ravennanotizie.it, prima del protocollo del 5 febbraio che comunque è ipotizzato come un peggioramento. Propongo alcuni passaggi significativi, lasciando al lettore le parti omesse. “Caro Ministro Bianchi, sono un’insegnante del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna, nonché mamma di un bambino frequentante la terza elementare. La volevo ringraziare per aver mandato e lasciato tutti noi insegnanti e alunni allo sbaraglio totale, con una normativa che, al di là di tutte le evidenze scientifiche, ha voluto a tutti i costi mantenere la scuola in presenza, e, piuttosto di vigilare per mantenerla tale in sicurezza (termine tanto caro a lei ed ai suoi colleghi), l’ha utilizzata come un boomerang, facendola divenire veicolo privilegiato di diffusione del contagio. Una normativa che dice che con uno e/o due studenti positivi si va in autosorveglianza, continuando la presenza per tutti gli altri, è una normativa che non fa altro che fare il gioco del virus;…Per non parlare delle modifiche che volete apportare al decreto: significa aumentare (a 4/5), il numero degli studenti positivi per attivare la DAD per tutta la classe. Caro Ministro, lo capisce che il danno non è solo individuale, bensì collettivo? Ha presente che più il virus circola, più si modifica e meno strumenti abbiamo per difenderci?