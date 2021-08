Protocollo sicurezza nelle scuole. il governo e i sindacati hanno firmato il documento. Alcune tiepide novità. ora attendiamo i fatti

Protocollo sicurezza nelle scuole, la trattativa governo-sindacati

Protocollo sicurezza nelle scuole. Questa mattina la trattativa tra governo e sindacati si è conclusa. Finalmente le istituzioni sanno cosa fare e come comportarsi a settembre.

E non è poco.

I contenuti dell’accordo fanno riferimento al Piano scuola 2021-22 (distanziamento, igienizzazione dei locali…) e al decreto sostegni bis (personale Covid). Ovviamente non si parte da zero. Molte delle disposizioni elaborate dall’ex Ministro Azzolina sono state confermate. E questo ha un solo significato: nonostante le critiche ricevute, a volte pretestuose (banchi arotelle), lo scudo Azzolina ha funzionato.

Non è stata una trattativa facile. Da una parte il governo ha puntato tutto sulla campagna vaccinale dei docenti, dimenticando che il 90% del personale scolastico è vaccinato. E questo rivela il carattere di “distrattore di massa” (Graziamaria Pistorino, Flc) rispetto agli altri problemi relativi alla conferma delle classi pollaio e ai trasporti. Questi potranno assumere un carattere di particolare criticità se non aumenterà il numero dei vaccinati tra gli studenti over 12. Al momento siamo fermi al 19%. Sicuramente a settembre gli under 12 si presenteranno a scuola senza copertura vaccinale, aumentando la possibilità di infezione.

Dall’altra parte i sindacati hanno allargato la riflessione su altri aspetti per una apertura in sicurezza delle scuole

Qualche impegno. Ora attendiamo i fatti

Alla fine qualche impegno sulla carta i sindacati sono riusciti ad ottenerlo sulla criticità dell’affollamento delle classi, rispristinate di fatto con la decisione contenuta nel Decreto sostegni bis di tagliare il contingente covid, riducendo loro il contratto (31 dicembre 2021). Si legge, infatti a pag. 21-22 “Il Ministero si impegna ad attivare immediatamente, per l’anno scolastico 2021/2022, un piano sperimentale di intervento sulle istituzioni scolastiche che presentino classi particolarmente numerose mediante lo stanziamento di apposite risorse che consentano di porre in essere azioni mirate e specifiche (più docenti, più ATA, attenzione agli aspetti logistici e all’ampliamento dell’offerta formativa,…) anche al fine di favorire il distanziamento interpersonale e in vista dell’intervento più organico, già programmato, che viene realizzato con le risorse del PNRR finalizzato al miglioramento dei parametri relativi al dimensionamento scolastico e alla numerosità degli allievi per classe.”

Bene, ora però resta da capire le modalità di attuazione di questo impegno, tenendo conto del quadro normativo vigente. Mi riferisco al D.P.R. 81/09 (parametri classi) e al Decreto sostegni bis (personale Covid). In uno stato di diritto conta la norma. L’impegno resta un bel distrattore di massa se non seguito da una deroga normativa. Staremo a vedere.