Regione Lazio. Abbiamo una bella notizia! E’ stata approvata una mozione che dovrebbe facilitare l’installazione nelle scuole laziali. Ora, però attendiamo i passaggi successivi che non sono semplici.

Regione Lazio, una mozione che fa ben sperare

Regione Lazio. Ieri è stata approvata una mozione che fa ben sperare. Mi riferisco all’installazione dei sistemi di controllo e ventilazione nelle scuole. La regione Marche ha fatto da apripista, dotando già da settembre ’21 tutti gli edifici scolastici. Questa la dichiarazione dell’Assessore regionale F. Baldelli. “La didattica a distanza ha penalizzato moltissimo i nostri studenti nel corso degli ultimi due anni Al di là dei vaccini, occorre usare bene tutte le possibilità che la tecnologia ci offre per permettere lo svolgimento delle lezioni in presenza, anche quando la stagione invernale ci riporterà al chiuso dei nostri edifici “ Detto e fatto!

Ora anche la regione Lazio si accoda. Questo si legge nel blog del Consigliere G. Simeone (FI): “Un importante risultato è stato raggiunto oggi in consiglio regionale con l’approvazione della mozione a firma del gruppo di Forza Italia, e condivisa da molti consiglieri di maggioranza ed opposizione, a tutela della salute degli studenti del Lazio.

Con questo atto impegniamo il presidente della Regione Zingaretti e gli assessori competenti a mettere in atto ogni iniziativa, nel rispetto dell’autonomia degli istituti scolastici, al fine di definire, anche in accordo con i Comuni e gli Enti interessati, un piano, e relativo cronoprogramma, per l’installazione di apparecchi di sanificazione dell’aria e impianti di ventilazione meccanica controllata all’interno delle scuole del Lazio con priorità per materne, primarie e secondarie di primo grado, nonché le risorse necessarie ad attuarlo.

L’obiettivo è salvaguardare gli alunni, e tutto il personale impiegato, nonché i più fragili e non vaccinabili, dal contagio da Covid 19 e migliorare la salubrità dell’aria nelle strutture interessate.

La mozione è scaturita dalla consapevolezza che sia dovere dell’amministrazione regionale, in particolare, e di tutte le istituzioni coinvolte, in generale, definire e mettere in campo ogni azione possibile per evitare ulteriori interruzioni alla didattica e dare agli istituti scolastici tutti gli strumenti per garantire la sicurezza degli alunni, degli insegnanti e di tutti gli operatori scolastici nonché delle relative famiglie.

Siamo solo al primo step

Ottima la decisione, bisogna però attendere le fasi successive. “Servirebbero da ministeri competenti a livello nazionale linee guida e standard tecnici sugli impianti. Finora mai arrivati, però. Installazione di sistemi di purificazione o ventilazione non adatti alle classi si stanno registrando dappertutto non solo in Italia. Traducendosi anche in uno spreco di denaro” (ItaliaOggi, 25.01.22).

La semplice installazione, a carico dell’Ente locale (Legge 23/96), però non è sufficiente. Occorre emanare un protocollo che confermi la totale competenza dei Comuni o delle Province “a valle”. Il riferimento è alla manutenzione (ad esempio pulizia di filtri) e all’assistenza. Entrambe le situazioni non possono essere scaricate sulle scuole, già sofferenti per bilanci ridotti all’osso.

Tutto questo spiega il motivo di avviare il processo di pianificazione, individuando non solo cosa acquistare ma anche chi (soggetti istituzionali) coinvolgere nei diversi passaggi di questa delicata e complessa operazione che dovrà rendere le nostre scuole più vivibili. In prospettiva l’alternativa sono le “finestre aperte”. Soluzione inadeguata per una scuola presentata come una priorità nazionale.