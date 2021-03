Riapertura delle scuole, tutti dicono la loro. A volte volando alto per rendere più accettabile la tesi di una scuola aperta. La dichiarazione di V. Maya, però conferma il profilo assistenziale della scuola.

Riapertura delle scuole, è un gran parlare!

Riapertura delle scuole. Riprende il confronto sul tema. Certamente l’emergenza sanitaria ha rimesso al centro del dibattito pubblico la scuola. E questo è un bene! Prima della pandemia il sistema formativo riemergeva dalla grotta per raccontare il festoso ritrovarsi degli alunni e il saluto di fine anno scolastico. Tra questi due momenti regnava il silenzio, che era interrotto dalla liturgia delle occupazioni. Il canovaccio veniva eccezionalmente interrotto da fatti di cronaca, riguardanti i maltrattamenti sugli alunni operati dalle maestre, gli abusi o le violenze sessuali subite prevalentemente dalle studentesse.

Sulla scuola si è sempre preferito parlare piuttosto che agire per renderla più efficiente e sicura.

Da un anno tutto è cambiato. I paradigmi creati dall’uomo sono andato in frantumi. Le persone sono spaesate, stressate, depresse e anche impaurite. Le restanti briciole di futuro che erano riuscite a salvarsi dopo lo tsunami del “pensiero debole” e dell’esaltazione del frammento si sono perse. Si vive, anzi si sopravvive! La condizione è meglio rappresentata dal detto “Tiriamo a campare”

Ovviamente in questo contesto di “passioni tristi” fa riflettere la richiesta pervasiva di una riapertura delle scuole, come nel momento attuale. Le motivazioni aprono al futuro e fanno riferimento alla formazione dell’uomo e del cittadino. L’obiettivo si consegue (anche) proponendo un ambiente di apprendimento e di socialità, dove lo studente fa esperienza di cittadinanza. Secondo i sostenitori della riapertura della scuola, la privazione di questo contesto formativo conduce a un disastro educativo.

Nulla da eccepire, però attribuire alla scuola questo ruolo primario mi sembra azzardato in un sistema formativo allargato.

La dichiarazione di V. Maya però chiarisce tutto

Comunque, come scrivevo sopra questa richiesta di un ritorno a scuola in presenza ha favorito il proliferare di movimenti. Il loro aumento si è registrato nelle regioni dove le scuole di ogni ordine e grado da ottobre sono rimaste chiuse. E’ il caso di “Scuole aperte Campania” che annovera volti noti della televisione come V. Maya e M. Mazza.

La prima ha rilasciato una dichiarazione che svela il reale motivo di questa passione per la scuola che ha poco di futuro. Certo la socialità e gli apprendimenti sono implicitamente citati, ma dopo il reale motivo. Veronica Maya, infatti ha dichiarato: “La scuola in presenza è insostituibile per i genitori che lavorano e per gli stessi bambini. Noi dello spettacolo siamo delle privilegiate – conclude, ma ritengo giusto appoggiare questa battaglia e dare una mano a chi non ha le mie stesse possibilità.”

Ecco quindi svelato il reale motivo di questa richiesta soprattutto per la scuola dell’infanzia e primaria. Deprimente il messaggio che giunge agli insegnanti tanto elogiati a parole. Essi sono dei babysitter che direttamente non costano nulla alle famiglie. Non una parola sulla presenza delle classi pollaio, sullo stato degli edifici scolastici, su un sistema formativo depotenziato dalle riforme degli ultimi anni (Riforma Gelmini e Renzi-Giannini).