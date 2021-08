Riapertura delle scuole, lo scontro sul green pass non ci appartiene

Riapertura delle scuole, la questione del controllo del green pass non riguarda i docenti. Purtroppo i sindacati stanno andando dietro all’ANP, dimenticando i veri nodi della scuola.

Riapertura delle scuole. In questi giorni la questione del controllo del green pass è all’attenzione dei massmedia. Ne va dato merito all’ANP che ovviamente rappresenta i Dirigenti scolastici. Essi sono coinvolti, in quanto responsabili legali dei loro Istituti. Indirettamente ne sono coinvolti i docenti, ma senza alcuna responsabilità. Sicuramente gli insegnanti che ricoprono la funzione di referenti Covid saranno chiamati nella procedura di controllo.

Lascia perplessi il coinvolgimento dei sindacati dei docenti. L’attenzione verso il green pass li sta distogliendo da altre criticità che riguardano maggiormente gli insegnanti: il sovraffollamento delle classi, le mascherine FFP2, i sistemi di areazione, i tamponi… Anche questi riguardano aspetti organizzativi. Al momento però non si sono trasformati in obblighi (controllo green pass). Quindi i DS si sentono poco coinvolti, lasciando il cerino in mano ai docenti.