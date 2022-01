Riapertura delle scuole. Il governo conferma la sua decisione. La Francia ha riaperto da qualche giorno. Pessime sono le notizie! L’augurio è di non ripetere lo scenario dei francesi.

Riapertura delle scuole, il governo tira dritto senza se e senza ma

Riapertura delle scuole. Il governo è irremovibile. Lunedì riprenderanno le lezioni. La conferma proviene da una lunga intervista di P. Bianchi al Corriere della Sera (8 gennaio). Dispiace dirlo. La sensazione che si riceve è di uno scollamento tra la percezione dei politici e la realtà. Il Ministro dichiara: “La nostra è una scelta chiara: tutelare il più possibile la presenza e con essa, i nostri ragazzi e bambini che vengono da due anni difficili, caratterizzati da discontinuità, che hanno segnato il loro apprendimento”

Chi potrebbe non essere d’accordo con questa dichiarazione parzialmente vera ( generalmente gli alunni delle primarie lo scorso anno hanno frequentato)?

Di tenore diverso l’intervista de Il Fatto Quotidiano (8 gennaio) all’ex Ministra Azzolina, dove invece puntualizza le criticità che stanno favorendo, invece il ritorno diffuso alla Dad.

Pessime notizie dalla Francia

Questi due anni di pandemia ci hanno insegnato che è difficile ipotecare il futuro o quanto meno anticiparlo. Di fronte a un virus che sta cercando di non farsi imbrigliare, anche gli esperti virologi sono diventati più cauti.

Sicuramente M. Draghi e P. Bianchi dovrebbero riflettere sullo scenario negativo che si sta proponendo in Francia. “Si legge su ilfattoquotidiano.it “Anche la Francia, come l’Italia, ha deciso di non chiudere le scuole nonostante l’aumento senza precedenti di casi provocato dalla variante Omicron. Una decisione che ha mostrato quasi immediatamente i suoi effetti: da lunedì 3 gennaio, giorno del rientro in classe, a giovedì 6 sono state chiuse 9.202 classi (su un totale di 527.200), il livello più alto mai raggiunto dalla primavera scorsa.”

Riusciremo a non ripetere questo scenario? I prossimi giorni daranno il verdetto.