Riapertura delle scuole, troppo semplice l’annuncio

Riapertura delle scuole, B. Floridia ipotizza un’apertura totale il 3 maggio. Siamo però lontani da una scuola sicura.

Riapertura delle scuole, B. Floridia lo annuncia

Riapertura delle scuole. Il governo è intenzionato ad aprire i cancelli dell’intero sistema scolastico. Esiste già una ipotetica data: il 3 maggio! Ad annunciarlo è la sottosegretaria B. Floridia. Si legge sulla sua pagina Fb:” IL RITORNO IN CLASSE È NECESSARIO PER IL BENE PSICOLOGICO DEI NOSTRI GIOVANI.

Il 3 maggio devono tornare in presenza, in classe, tutte le studentesse e gli studenti. Mi sembra la logica conseguenza del lavoro avviato nelle scorse settimane. Finalmente si parla della riapertura di molte attività, e la scuola, che è prioritaria, è logico che riapra il primo giorno utile anche per i ragazzi delle superiori che sono in Dad. È ciò che ho sempre chiesto, dunque sono soddisfatta che si stia andando in questa direzione. Regalare a tutti gli studenti almeno l’ultimo mese di scuola in presenza è importante, sul piano educativo e soprattutto su quello psicologico.”

Poco è stato fatto, anzi alcune decisioni lasciano interdetti

In generale stiamo assistendo al medesimo scenario che segue a un miglioramento della situazione sanitaria. sicuramente non è sinonimo di fuoriuscita dalla pandemia. I numeri sono ancora alti, soprattutto i decessi e le terapie intensive. La criticità della situazione è confermata da medici e operatori sanitari: “Chiediamo alla politica di ascoltare le decine e decine di migliaia di colleghi che da tredici mesi lavorano nell’emergenza territoriale e negli ospedali” Parlano di perplessità e amarezza e ricordano il rischio di un prolungamento della pandemia e di una persistente ed elevata mortalità tra i cittadini non ancora protetti con la vaccinazione” (Domani, 16 aprile).

Ora il comprensibile desiderio di riaprire soprattutto le secondarie, ma non è supportato da una maggiore sicurezza nei trasporti locali. Inoltre la proposta di tracciare con tamponi settimanali tutti gli studenti e allievi è tramontata. Non se ne parla più! Il motivo è semplice: l’operazione richiede risorse economiche. Infine, se si riaprirà molti professori della secondaria risultano non protetti con la prima dose del vaccino. Questa è l’ultima decisione del Commissario straordinario all’emergenza Figliuolo.

Probabilmente si spera che alcune criticità vengano risolte con l’arrivo dei primi caldi.