Riapertura delle scuole, Bianchi rassicura. Ma le misure decise ieri non riducono i rischi, in quanto intervengono a valle.

Riapertura delle scuole, i provvedimenti

Riapertura delle scuole. Il governo conferma la sua intenzione! Ha dichiarato P. Bianchi: “abbiamo dato regole chiare per un rientro in presenza e in sicurezza” Era difficile sperare che in una virata . Il governo avrebbe perso di credibilità.

I provvedimenti decisi ieri, presentano un modello differenziato di quarantene. Per ricordare facilmente come accostare le quarantene e accostarle ad ogni ordine di studio, è sufficiente contare 1 (scuola infanzia), 2 (scuola primaria) 3 (scuola secondaria di primo e secondo grado). Il provvedimento ha un’inquietante soluzione che compromette molto la la qualità della didattica. In pratica per la scuola secondaria di primo e secondo grado ” Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.di attivare al primo caso (scuola primaria) e al secondo caso la Dad per i non vaccinati. Per gli altri è confermata la didattica in presenza.

Quest’ultimo provvedimento conferma quanto siano inesperti di scuola i nostri politici.

Si interviene a valle, quindi si lascia correre il virus

I provvedimenti lasciano correre il virus, non lo fermano, in quanto si interviene dopo e non prima. Continua l’atteggiamento di rincorrere il virus e non di anticipare le sue mosse.

Nessun provvedimento sul distanziamento sempre raccomandato, sulle mascherine FFP2, sulla riorganizzazione delle classi e dei trasporti. Era impensabile, comunque rivedere il criterio del distanziamento, perché questo sarebbe stato incompatibile con le classi pollaio e con gli attuali organici.

Concludendo, lunedì si rientrerà con maggiori rischi e con la percezione di stare in un campo di battaglia dove occorre difendersi da molti nemici. Proprio una bella scuola!