Riaperture delle scuole, A.Villani (Bambino Gesù) sponsorizza “lo scorso anno”, ma…

Riapertura delle scuole, A. Villani (responsabile pediatria Osp. “Bambino Gesù”) conferma la validità dei provvedimenti dello scorso anno. Peccato che quella “scuola” è stata aggiornata dal Ministro P. Bianchi

Riapertura delle scuole, l’intervista a A. Villani

Riapertura delle scuole. A. Villani (Direttore del reparto di pediatria dell’ospedale Bambino Gesù) ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera” (ed. Roma, 6 settembre 2021) che conferma la validità dei provvedimenti adottati lo scorso anno dal governo Conte 2. Si legge:” La scuola è un luogo sicuro, un ambiente protetto. A patto che venga fatta una corretta educazione sanitaria e che si rispettino le regole che lo scorso anno nelle classi hanno funzionato:” quindi mascherine, distanziamento e igiene delle mani e delle superfici… lo dimostrano i dati che abbiamo raccolto lo scorso anno, quando abbiamo effettuato 11mila test salivari su 1.000 studenti e 200 docenti in due scuole di Roma… Sono stati rilevati solo 21 casi casi positivi e non c’è stata diffusione del contagio all’interno delle aule”

Quella “scuola” è stata aggiornata

Difficile contestare le conclusioni, quando si parte dai dati. Purtroppo, occorre ricordare ad A. Villani che quella scuola, pensata lo scorso anno non esiste più. Si partirà quest’anno con il distanziamento raccomandabile e quindi non più obbligatorio. Le classi saranno nuovamente riunite, in quanto il personale aggiuntivo o Covid non è certo che sarà assegnato alle scuole.

A conferma di quanto detto, si legge su “Il Manifesto” (31 agosto): “Nessuna chiarezza sull’organico Covid: lo scorso anno scolastico questa procedura prevedeva incarichi fino alla fine delle lezioni, che sono serviti a sdoppiare le classi in modo da assicurare il distanziamento, soprattutto nell’infanzia e nella primaria dove la dad non si può utilizzare.

Nel decreto Sostegni bis è previsto che per il 2021/2022 l’incarico durerà fino al 30 dicembre e solo per i recuperi formativi: «Nel protocollo sicurezza – spiega Pistorino – abbiamo strappato l’impegno a prolungare l’incarico per tutto l’anno. Abbiamo di fatto allargato le maglie con l’impegno del ministero ma si tratta al momento solo di un impegno che non è stato seguito da circolari agli uffici scolatici. I presidi non hanno ancora indicazioni precise.”

Qualcuno può dirlo ad A. Villani?