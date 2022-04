Riduzione classi pollaio, alcuni dubbi sulla soluzione del Mi

Riduzione classi pollaio, l’operazione partirà il prossimo anno. Quali saranno i criteri per il parziale superamento di questa iattura pedagogica?

Riduzione classi pollaio, non si attenderà il decremento demografico

Riduzione classi pollaio. Nuovo step. Fino a qualche giorno fa il tema era parcheggiato nei box, in quanto si attendeva il decremento della popolazione scolastica. Quindi lo scenario si presentava vago, recante diverse incognite legate alla difficoltà di anticipare la storia. Questa ha ripreso a correre senza un criterio. La pandemia e il conflitto russo-ucraino ne sono gli esempi.

Quindi l’intenzione del governo di avviare il processo di abrogazione è da lodare.

Contenuti e modalità operative

Fatta la premessa analizziamo i contenuti del decreto interministeriale, anticipati dal quotidiano ItaliaOggi (12 aprile). Dal prossimo anno Gli Usr avranno a disposizioni 8.741 posti di insegnamento. Saranno destinate alle classi che tecnicamente (riprendo l’espressione di P. Bianchi) superano i parametri stabiliti dal D.P.R. 81/09. Quindi tutto sarà attuato all’interno di una normativa che lascerà fuori classi meno affollate e soprattutto non terrà conto delle tante criticità che le caratterizzano: presenza di alunni con Bes, Dsa, diversamente abili…

Si legge su ItaliaOggi “Per accedere al beneficio le classi dovranno presentare particolari situazioni di disagio economico e culturale da misurare in base all’indice Escs (Economic, social and cultural status) e dovranno essere gravate da un forte tasso di dispersione scolastica” Lasciano molti dubbi sull’attuazione piena i due termini: “particolari” e “forte” che ricordano quella di P. Bianchi, quando a settembre annunciò lo sdoppiamento delle classi particolarmente numerose.

Comunque la dispersione scolastica sarà intesa implicita per la primaria ed esplicita quella per la secondaria.

“Per quanto concerne l’indice Escs la media nazionale è stata fissata a 0 e la deviazione standard a 1. L’intervallo di variazione del fenomeno è stato suddiviso in quattro segnebti: basso, mediobasso, medio-alto, alto. Per accedere accedere al beneficio è necessario che l’indice Escs si collochi entro il segmento basso” (ItaliaOggi). Anche il questo caso evidenzio il passaggio che fa riferimento solo al segmento basso, escludendo quello superiore.