Rinvio riapertura delle scuole. Probabile. Il report del Commissario Figliuolo non lascia tranquilli. Il rinvio, però è utile solo se la campagna vaccinale decollerà

Rinvio riapertura delle scuole, i dati di Figliuolo

Rinvio riapertura delle scuole. Il governo per il momento non è d’accordo. Intende mantenere l’impegno di una riapertura regolare. Ha dichiarato il Ministro Bianchi” Obiettivo: tutelare la scuola in presenza”.

Sarà possibile garantire questa protezione? Partiamo, come sempre dai dati ufficiali.

Il 7 o il 10 gennaio le scuole di primo grado riapriranno con 3.232.473 di bambini da immunizzare (Commissario Figliuolo, 31 dicembre) che corrisponde all’88,41%.

Con questi dati significativamente sbilanciati in senso negativo, sarà molto difficile proteggere le scuole contro la nuova variante Omicron. Occorre aggiungere che i reparti pediatrici iniziano ad affollarsi di casi positivi tra i bambini. Si legge su “La Stampa” (3 gennaio 2022) che ” il contagio corre tra i bambini: in una settimana 46% di ricoveri“, soprattutto tra i bambini under 5. Sicuramente, mantenendo il protocollo sicurezza pensato a settembre per un altro scenario, l’impresa risulterà quasi da mission impossible.

Per finire, ha incontrato molte critiche (Sasso, Floridia sottosegretari al Mi) la soluzione ipotizzata dal governo in caso di positività del mix lezioni in presenza ( vaccinati) e Dad (non vaccinati)

Rinviare è una soluzione, ma occorre…

Come procedere per tentare di salvare l’anno scolastico? Le soluzioni non possono essere l’installazione dei sistemi di areazione, la ricerca di maggiori spazi e la riorganizzazione dei trasporti ( parlamentari E. Bucalo e P. Frassinetti), in quanto occorrono di tempi lunghi che vanno oltre il corrente anno scolastico.

Resta il rinvio dell’apertura delle scuole di una o due settimane, a condizione però che la vaccinazione 5-11 anni raggiunga una copertura significativa della popolazione pediatrica. F. Locatelli, Presidente del Cts, sembra ormai convinto che questa sia la soluzione da praticare (La Repubblica, 2 gennaio 2022).

Non resta che attendere il 5 gennaio, quando il governo deciderà come procedere. Sicuramente la decisione di un rinvio porrà diversi problemi organizzativi alle scuole (A. Giannelli).