Ripartenza della scuola, cambia il distrattore di massa

Ripartenza a scuola. Lo scorso anno il dibattito estivo si era concentrato sui banchi a rotelle. I quotidiani soprattutto quelli di destra (Il Giornale, Libero, La Verità) e oppositori del M5s (Il tempo e il Messaggero) avevano sfruttato l’occasione per denigrare l’operato della Ministra Lucia Azzolina. Tutti però, evitavano di scrivere che i banchi innovativi (400 milioni) erano stati richiesti dalle singole istituzioni scolastiche. La stagione estiva (2020 ) è stata un resoconto quasi giornaliero della procedura di acquisto (bando di gara, individuazione del consorzio vincente…). Il banco a rotelle era diventato il simbolo della scuola post-Covid. Ovviamente tutti gli altri problemi (tamponi, trasporti, sovraffollamento delle classi, sistemi di areazione…) era messi in secondo, terzo piano.

Quest’anno il canovaccio si sta ripetendo. Non è un caso il titolo di articolo di F. Bechis “Green pass con le rotelle” (“Il Tempo”, 21.08.21) che rimanda alla vaccinazione obbligatoria i docenti. Come ha dichiarato l’Assessore alla Sanità-Puglia P.L. Lo Palco il problema è residuale. In altri termini è un non-problema, se consideriamo che il riferimento è il 12-13% del personale scolastico. La quota è fuorviante, perché occorre capire quanti non possono vaccinarsi per incompatibilità sanitaria personale o semplicemente perché lo hanno fatto, ma all’interno di un’altra categoria.

La strategia è chiara: l’eventuale chiusura delle classi o di Istituti è da imputare ai docenti. Significativo l’articolo “Vaccini, ‘obbligo è l’unico modo di evitare la Dad” (“La Repubblica”, 24.08.21).

I sindacati firmatari si sono fatti risucchiare da questo nuovo distrattore di massa. Probabilmente condizionati dal nuovo peso politico assunto dall’ANP. Parlano, infatti di meno degli altri problemi. Cantano vittoria sulla battaglia vinta sulla questione delle classi pollaio, dimenticando poi di soppesare l’avverbio particolarmente che di fatto riduce di molto la concessione fatta dal governo. La loro pressione a cambiare gli scenari legati agli problemi è minima. Risultato: il protocollo per una scuola sicura (2021-22) sarà riconfermato. Cambierà qualche virgola, ma la la sostanza rimarrà.