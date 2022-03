Roberto Speranza conferma uno senario inesistente. I fatti dicono che il Governo è intervenuto poco sulla scuola

Roberto Speranza, la verità del governo sulla scuola…

Roberto Speranza ha dichiarato: “Sulla scuola la linea del Governo è stata molto chiara: ogni volta che avevamo un tesoretto da investire lo abbiamo investito sulla scuola, perché è una priorità” Chi vive la scuola, entrando ogni giorno in aula. verifica purtroppo quanto non sia vera questa dichiarazione. Si sono investiti risparmi dello scorso anno (350 milioni di €) per “dispositivi e materiale di protezione individuale e degli ambienti nonché di ogni altrto materiale il cui impiego sia riconducibile all’emergenza”. A settembre non sono state confermate le suddivisioni della classe in gruppi. Da qui il distanziamento è divenuto necessariamente raccomandabile. Unica soluzione all’impronta del massimo risparmio rimanda alle “finestre aperte”, che indubbiamente risponde al profilo di una delle economie più avanzate del Pianeta.

I veri problemi stentano ad essere risolti: le classi pollaio e i dispositivi di areazione nelle aule

La pandemia è scomparsa per Decreto

Il Governo ha fatto sparire la pandemia dalle scuole. L’obiettivo è stato conseguito con il Decreto del 4 febbraio che ha di fatto azzerato le quarantene, la Dad, affidando la gestione dei tampomi alle famiglie. I dati del Ministero della salute sulle classi in Dad e in DDI, vicine allo zero, confermano l’efficacia di questa strategia. Il provvedimento votato dal Governo il 24 marzo imprime una maggiore accellerazione per conseguire l’obiettivo di una normalizzazione che passa per l’occultamento dei problemi e la forzata espulsione della pandemia dalle scuole.

Intanto, però i dati sanitari di ieri sono davanti a noi: 99.457 i positivi, 171 i decessi. Questi dati confermano un aumento rispetto a una settimana fa: +3,1% e +1%.

Di fronte a questi numeri occorrebbe maggiore prudenza, pensando anche che le prossome aperture stanno scoraggiando la vaccinazione pediatrica e la protezione decresce nel tempo. Cosa avverrà a settembre-ottobre? Il governo ha un piano alternativo alle aperture affrettate?