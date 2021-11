Rocco Pinneri, rassicura sul ricorso contenuto alla Dad, Occorre però, maggiore cautela perché la pandemia è un processo dinamico.

Rocco Pinneri e il ricorso alla Dad

Rocco Pinneri (Direttore dell0Usr Lazio) ha rilasciato una breve dichiarazione ripresa dall’ediziona romana de “Il Corriere della Sera”. “Rispetto a un anno fa la situazione è nettamente migliore“. Comprensibile la valutazione dal suo punto di vista. Personalmente sarei più cauto. Siamo appena entrati nel periodo più freddo; abbiamo avuto la copertura vaccinale, che però sta decrescendo; buona parte degli allievi under 12 non sono vaccinati.

Occorre capire cosa avverrà tra qualche settimana. La scienza non può aiutarci, in quanto si trova di fronte a una situazione nuova e quindi procede per tentativi ed errori.

Alcuni distinguo sono espressi da M. Rusconi (ANP-Lazio) e da qualche Dirigente scolastico. Il primo ha dichiarato:” Le quarantene sono di meno rispetto allo scorso anno, ma stanno aumentando i casi tra i ragazzi, soprattutto tra i bambini più piccoli e non vaccinabili“. La Preside A. Scamardella conferma l’invarianza rispetto allo scorso anno. “Abbiamo dalle due alle quattro classi in quarantena in un mese“