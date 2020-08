Entro la fine dl mese di ottobre, le scuole avranno i banchi monoposto. Finora l’attenzione si è concentrata sul bando e la fornitura.

Il Prof Saggini medicina fisica e riabilitativa (Chieti) mette in evidenza delle criticità per la colonna vertebrale dei bambini dai 4 ai 9 anni, soggetti in crescita

Si legge su “Il Corriere della Sera” di oggi : “Sono rimasto stupito dalle caratteristiche dei nuovi arredi scolastici….

Tre sono le criticità: manca la possibilità di alzare o abbassare la seduta, non è possibile regolare lo schienale e il piano di appoggio è così piccolo che non si possono agagiare le braccia per scrivere. Ci sono tutte le premesse per sviluppare il mal di schiena“.

Conclude il Professore che i nuovi banchi sono poco ergonomici come quelli finora utilizzati.