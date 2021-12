SBC (Scuola Bene Comune- Gruppo di L. Tassella) e la sua proposta per ridurre l’orario di lavoro dei docenti di scuola primaria. Ne gioverebbe la didattica. Ma ci sono le condizioni?

SBC, una proposta interessante

SBC (Scuola Bene Comune – Gruppo di Libero Tassella) avanza una proposta per ridurre l’orario frontale dei docenti di scuola primaria.

In sintesi: riduzione dell’orario settimanale di insegnamento da ventidue a venti. Si avrebbero due vantaggi. Avviare il processo di unicità della funzione docente, riducendo il gap tra l’orario di servizio dei docenti di scuola primaria e quello della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con la riduzione d’orario effettuata su 10 docenti (in pratica 20 ore) si avrebbe un’unità in più in organico di diritto. Su un organico di 50 docenti, si avrebbero 5 docenti da utilizzare per avviare la riduzione degli alunni per classe.

In alternativa si possono utilizzare questi nuovi docenti per attività di compresenza, finalizzate al potenziamento e recupero. Ma quest’ultima operazione deve essere ben espressa da una norma, diversamente c’é il rischio di un utilizzo per le supplenze.

Quali le possibilità per conseguire l’obiettivo di riduzione?

Ora ci sono le condizioni per questa innovazione?

Il percorso è difficile. I sindacati sono attualmente concentrati sugli adeguamenti contrattuali (D.Lvo 29/93), poco o nulla su altri aspetti. La sensazione è che ci sia da parte loro uno scarso interesse per le condizioni di lavoro. Andando a fondo recitano la parte che gli spettatori (insegnanti) vogliono vedere rappresentata sul palcoscenico. La conferma è data dallo scarso interesse dei docenti verso la petizione popolare (superamento delle classi pollaio) avviata dalla collega D’Auria e sostenuta anche da SBC.

L’altro problema rimanda al costo dell’operazione di revisione, se si considera che gli stipendi rimarrebbero invariati. E questo è un problema per la politica che soprattutto dal 2008 ha intrapreso la via del contenimento della spesa pubblica, considerando la scuola una spesa e non un investimento.

Non si può sperare nel PNRR, in quanto le sue risorse devono essere impiegate per gli investimenti (ad es. costruzione di nuove scuole). Questo esclude le spese correnti (nuovi stipendi).

La proposta è valida, ma per arrivare al palazzo deve essere sostenuta da un numero significativo di docenti della scuola primaria. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire!