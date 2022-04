Scuola. L’istituzione tiene banco sui massmedia. Purtroppo, come temevo si è tornati al passato. Casi a sfondo sessuale trattati diversamente dalla stampa.

Scuola, la solita attenzione sui problemi dei singoli operatori

Scuola, il post- Covid come ho scritto qualche giorno fa, ha favorito il riemergere del tradizionale canovaccio: l’istituzione scolastica buca mediaticamente solo in presenza di casi singoli che rimandano a presunte situazioni piccanti che ricordano i film anni ’70 che vedevano come protagonisti E. Fenech e A. Vitali. La scuola diventa interessante di fronte a casi di bullismo, dove l’assenza educativa del suo personale (tutta da accertare) è evidenziata e quindi degna della gogna mediatica. Potrei continuare, ma i casi si stanno moltiplicando ogni giorno. Il rischio è evidente: presentare una scuola malata, frequentata da persone inaffidabili. In questo caso e non solo è quello di generalizzare, dimenticando i tantissimi casi, che non catturano l’attenzione dei massmedia, ma che testimoniano la presenza attiva e positiva del personale scolastico a supporto dei ragazzi.

Chiara la strategia: i casi di singoli servono a dimenticare, distrarre l’opinione pubblica dai problemi strutturali della scuola: classi pollaio, edifici fatiscenti e insicuri…

Preside e maestro, due pesi e due misure

Qui però voglio focalizzare l’attenzione su un altro aspetto che riguarda i meccanismi della comunicazione mediatica post-moderna. Tratterrò due casi. Il primo di una preside di un Istituto romano che ha vissuto una vicenda incredibile, basata su chat . Dopo alcune settimane l’esito dell’ispezione dell’Usr del Lazio ha prosciolto la D.S.. Ha dichiarato S. Quaresima: “È la fine di un’angoscia mai provata. Sono stata processata senza appello da un tribunale mediatico senza morale né scrupoli” Ovviamente sono molto contento per lei. Immagino i tormenti, lo stress, e non ultimo la gogna mediatica che ha dovuto subire in queste lunghissime settimane.

Il circo mediatico le ha permesso di rendere nota la sua versione. Quindi tutto bene.

Contemporaneamente a questa vicenda, qualcosa di simile, ma inizialmente più grave (coinmvolgimento di una minorenne) è stata l’esperienza vissuta da un maestro accusato da una sua allieva di violenza sessuale.

L’assoluzione per lui è arrivata dopo tre anni, in quanto è stato accertato dal giudice che l’allieva, oggi quasi maggiorenne, si è inventata tutto. Anche il maestro ha vissuto una gogna mediatica, sicuramente più circoscritta al suo territorio, ma sicuramente devastante dal punto di vista psicologico. In tutto il periodo avrà perso amici, stima e considerazione professionale, forse difficilmente recuperabili.

Non si comprende lo scarso eco di questa vicenda, rispetto all’amplificazione mediatica di quella vissuta dalla Dirigente scolastica. Solo qualche testata specializzata (tecnicadellascuola.it) ha reso nota l’ingiustizia vissuta dal maestro. La grande stampa, i talk show e il resto hanno ignorato questa vicenda più lacerante, perché più lunga. Non sono sempre chiari i criteri che fanno diventare una notizia degna di essere discussa e analizzata per diversi giorni. Resta il dramma di un maestro ignorato!