Scuola e Covid, il governo propone la soluzione minimale. Occorre una decisione drastica che coinvolga anche gli studenti e gli alunni.

Scuola e Covid, dalla soluzione minimale a quella radicale

Scuola e Covid. La situazione sanitaria preoccupa. I contagiati aumentano. Oggi hanno raggiunto quota 78.313. Ma non è questo il dato al quale dare importanza. Sono i numeri dei decessi e dei ricoverati nelle terapie intensive a preoccupare. Il trend esiste, anche se risulta molto più lento.

In questa situazione dinamica, tendente al peggio, il governo mantiene il punto: le scuole riapriranno dopo la pausa natalizia. A mio parere è troppo presto per questa dichiarazione. Occorrerà capire lo scenario sanitario che avremo a ridosso dell’apertura.

Quello che purtroppo preoccupa è la conferma di un protocollo sicurezza inadeguato alla nuova situazione. Ne è consapevole P. Turi (Uil) che parla di regole estive ormai abbandonate.

Comunque una delle poche novità, che migliora di poco la situazione, è la fornitura delle mascherine FPP2 e FPP3 ai docenti che devono gestire alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La soluzione conferma l’approccio selettivo che caratterizza l’azione del Governo (v. classi pollaio).

L’idea non è piaciuta ad A. Giannelli che auspica invece una fornitura per tutti i docenti.

Consapevole che nessuno può prevedere l’immediato futuro, personalmente vado oltre: occorre dotare tutti gli studenti e gli alunni di mascherine FPP2. Se il governo opererà in tal senso darebbe all’intero mondo della scuola un bel segnale.