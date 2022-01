Scuola e Covid, da ieri (27 gennaio) la scuola gestirà diversamente i casi Covid. Alcune riflessioni sui provvedimenti

Scuola e Covid, i provvedimenti confermano soprattutto il rischio ragionato

Scuola e Covid, dopo settimane di caos, la politica prova a far ripartire la scuola con nuovi provvedimenti, contenuti nel Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Innazitutto, nessun passo avanti per quanto riguarda le mascherine FFP2. Confermata la consegna, sicuramente più rapida (farmacie) alle scuole a favore dei fragili (alunni e personale scolastico). Esclusa, quindi la possibilità di estenderle a tutti il personale e agli studenti e allievi. Quindi è mancato il coraggio finanziario!

Il rischio ragionato che può essere declinato anche nel coraggio è stato applicato per gli studenti delle scuole e medie e superiori. Essi potranno frequentare la scuola in presenza anche con due casi positivi accertati. sarà sufficiente esibire il green pass.

Per la scuola primaria si deciderà la prossima settimana. Probabilmente anche per questo segmento si applicherà il medesimo criterio del rischio ragionato, declinato nella richiesta (sicura) del gren pass fino a due contagi e nell’innalzamento della soglia di contagi per far scattare la quarantena, probilmente per i soli non vaccinati. La direzione del provvedimento è stata anticipata dal sottosegretario R. Costa a Tuttoscuola.it “Nei casi di positività che fanno scattare la Dad i ragazzi si intendono in auto sorveglianza e non più in quarantena”.

Concludendo, difficile valutare la congruità dei provvedimenti con la situazione pandemica. Sicuramente, giustificata dal caos delle ultime settimane e dai dati di questi giorni sui contagi che ovviamente precedono i provvedimenti. Occorre comprendere quali conseguenze avranno domani (a valle) sulla situazione sanitaria. Saranno i fatti a dare il responso. Come sempre!