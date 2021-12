Scuola e Covid, il governo continua a puntare su vaccini. E’ sicuramente una questione di scarsezza dei fondi. L’Oms conferma, però l’approccio multisistemico alla pandemia

Scuola e Covid, il governo conferma la sua linea

Scuola e Covid, la situazione sanitaria è diversa, rispetto a quella di settembre. Aggiungo che si è caricata di diverse incognite. La prima fra tutte è il sopraggiungere di varianti che possono compromettere l’efficacia dei vaccini. Ora siamo più consapevoli che l’auspicata immunizzazione di gregge è al momento un miraggio. Forse l’obiettivo si raggiungerà. Non sicuramente, però a breve. Occorreranno diverse generazioni di vaccini e comunque occorrerà coprire l’intero globo per ridurre la generazione di varianti. Non è un caso che la Delta e l’Omicron provengono da due paesi che non fanno parte del primo mondo.

Di fronte a questo cambio di scenario, il Governo Draghi mantiene il suo approccio: fiducia nei vaccini, quindi scarsa attenzione ad altre misure. Ovviamente questo vale anche per la scuola che al momento è governata da un protocollo sicurezza pensato ad agosto e confermato sostanzialmente anche con la riapertura post-natalizia.

La necessità di un approccio multifattoriale

In quest’ultime settimane si sta affermando la convinzione che i soli vaccini non possono vincere la guerra, semmai qualche battaglia. In altri termini: non si riuscirà a sconfiggere solo con i vaccini il Covid!

Da qui la necessità di un approccio a più livelli. E’ necessario dotare tutti di mascherine FFP2. L’ipotesi era stata avanzata per gli studenti e gli allievi. Poi però è stata abbandonata. Si continuerà con le mascherine chirurgiche, altruistiche o a pannolino. E’ indispensabile, invece che i ragazzi e i bambini che frequentano le scuole, siano sottoposti ogni quindici giorni ai tamponi. Sono consapevole che i costi sarebbero significativi. Un’alternativa valida non esiste, se non rassegnarsi allo stress continuo al quale siamo sottoposti da due anni.

Altro nodo da risolvere, che però richiederà tempi lunghi, riguarda i sistemi di controllo e di areazione.

L’Oms premette” Non usciremo dalla pandemia a breve e dobbiamo arrivare a limitare la circolazione del coronavirus, i vaccini da soli non bastano”. Subito dopo dichiara “l’importanza e invita tutti a non trascurare un’opportunità che potrebbe rivelarsi vincente per mitigare il rischio di infezione negli ambienti chiusi”.

Il nostro Governo ignora l’invito, puntando per le scuole sul sistema più economico delle “finestre aperte” a basso grado di verifica della qualità dell’aria.

Lascia perplessi la scarsa attenzione data dal PNRR a questi dispositivi. Lo conferma il quotidiano ItaliaOggi (7 dicembre 2021)”Non c’è traccia della ventilazione nei 5 bandi del Pnrr”

Solo i fatti diranno quale approccio risulterà più efficace. Certamente quello attuale non ha un pregresso che fa ben sperare.