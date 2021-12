Scuola e Covid, aumentano le crepe del protocollo sicurezza del Ministro Bianchi. Occorreva perfezionare quello proposto da L. Azzolina. Invece si è preferito ridimensionarlo

Scuola e Covid, anche il Ministro non è più sicuro del suo protocollo

Scuola e Covid, il Ministro fino a qualche giorno fa dichiarava che le scuole erano sicure. Nell’espressione si nascondeva l’idea che il sistema formativo fosse un’isola impermeabile al contesto sociale. Ovviamente non è così. Esiste un rapporto speculare dei contagi tra il territorio e le scuole. Lo scorso anno ne erano convinte A. Viola (immunologa e docente) e S. Gandini (ricercatrice). Lo studio di quest’ultima fu molto sponsorizzato, in quanto certificava la sicurezza intrinseca delle scuole, che però rimanevano esposti ai contagi esterni.

In questi ultimi giorni si notano dei ripensamenti da parte di P. Bianchi. Il primo rimanda alla circolare della quarantena al primo contagio, stoppata da M. Draghi. Interessante il secondo indizio che conferma la sua convinzione di scuola come ambiente sicuro “ma dobbiamo essere attenti, perché non siamo isolati dal mondo”

Occorreva migliorare il protocollo Azzolina

Con diversi articoli ho espresso la convinzione che il governo doveva confermare, migliorare e non ridimensionare il protocollo Azzolina. In particolare occorreva dotare tutte le aule di sistemi di controllo Co2 e di ricambio dell’aria. Era necessario confermare e aumentare il personale Covid preposto allo sdoppiamento delle aule; dotare gli insegnanti di mascherine FPP2 e rendere sicuri i trasporti pubblici. Senza dimenticare la conferma del distanziamento come comportamento obbligatorio.

E invece, il Governo si è lasciato condizionare dall’illusione che la pandemia fosse ormai alle spalle, grazie alle vaccinazioni. Con il protocollo Bianchi si rischia di far rientrare dalla finestra la Dad che era sta invitata ad uscire” In caso di un aumento di contagi, infatti sarà problematico elaborare un nuovo protocollo in corso d’anno.