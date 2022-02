Scuola e Covid . Il nuovo protocollo entrerà in vigore lunedì. Ma è tanta la voglia di normalizzare le scuole per ” le famiglie” che qualcuno lo vuole rendere retroattivo

Scuola e Covid. Sul protocollo richieste di retroattività

Scuola e Covid. Lunedì 7 febbraio entrerà in vigore il nuovo protocollo. La scuola sarà normalizzata. Non costituirà più un problema. Il virus potrà circolare liberamente nelle aule. I dati giornalieri saranno sicuramente più rassicuranti, grazie alla scomparsa delle quarantene.

Qualcuno però ha fretta. Vuole anticipare il processo di normalizzazione, rendendo retroattive le disposizioni. E’ il caso del deputato della Lega onorevole Massimiliano Capitanio. Ecco la sua dichiarazione: “le nuove regole stabilite mercoledì dal Consiglio dei Ministri in materia di Dad e Did sono positive perché vengono incontro alle esigenze degli alunni, delle famiglie e della scuola. Le nuove disposizioni devono essere applicate anche alle classi e agli studenti già in quarantena: sarebbe assurdo, ad esempio, tenere in Dad per dieci giorni classi che hanno riscontrato oggi la presenza di due positivi, come accaduto anche nella mia provincia. Su questo aspetto mi sono confrontato oggi con il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso che, avendo ricevuto analoghe segnalazioni, è assolutamente d’accordo sul valutare un principio di retroattività delle norme che saranno pubblicate in Gazzetta venerdì sera. Il ministro Bianchi si schieri dalla parte delle famiglie e del buonsenso”

Quindi forte l’esigenza di liberare le famiglie. Sono confermate le ragioni economiche del provvedimento, mentre non sono citate ragioni sanitarie. E’ una bella scommessa per il Governo Draghi, basata sul rischio ragionato.

Non sembra, però che l’appello alla retroattività sia stato accolto dal Governo.