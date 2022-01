Scuola e Covid, la strategia di alzare l’asticella!

Scuola e Covid, i contagi aumentano e il protocollo gestione sta mandando in tilt le scuole. E’ pronta la soluzione: alzare l’asticella per ridurre la le classi in Dad o in Did

Scuola e Covid, la gestione dei casi è al collasso

Scuola e Covid, il protocollo di gestione dei casi covid con le relative quarantene inizia a scricchiolare. Preoccupa la situazione perché le scuole hanno riaperto solo da due settimane. Se poi pensiamo che davanti a noi abbiamo ancora febbraio e marzo, allora il rischio che il sistema collassi è molto reale.

Esiste una difformità di dati. Quelli forniti dal Ministro Bianchi sono fortemente sospettati di essere molto lontani dalla realtà. R. Di Meglio (Coordinatore nazionale Gilda scuola) li ha definiti riduttivi. All’opposto l’Anp presenta una situazione vicina alla rottura, annunciando che il 50% delle scuole è in Dad. Interessante il resoconto fatto dalla D.S. di un Istituto comprensivo di Roma: “Nel mio istituto che comprende tre ordini di scuola in cinque plessi, il primo giorno di scuola riscontravo il 20% di alunni assenti e il rientro di ben undici classi che erano state in quarantena durante le vacanze di Natale. Abbiamo iniziato immediatamente ad attivare la Didattica Digitale Integrata per gli alunni in quarantena e in isolamento. Quasi in tutte le classi già dal primo giorno post vacanze natalizie la didattica e’ mista: alunni in presenza e alunni collegati online”

La criticità maggiore, però è nella tempistica delle aziende sanitarie stressate dal rialzo dei contagi: tamponi 0 o 5 effettuati con ritardo e con la comunicazione degli esiti che va oltre il previsto. Classi che permangono in Dad oltre il lecito, soprattuto nella primaria (un solo caso positivo), con il conseguente disappunto dei genitori che, spesso per adeguarsi alla disposizione sanitaria incontrano molte difficoltà organizzative. In sintesi: è il caos!

Alzare l’asticella, ecco la soluzione

Per ridurre questo disagio le Regioni hanno suggerito al Governo di eliminare i tamponi 0 e 5. Non è finita! “Le regioni vorerbbero alzare il numero degli studenti positivi che manda tutti gli altri a casa. Il punto di mediazione probabile è uniformare le regole della scuola primaria q quelle della secondaria, dove con due contagi in dad ci vanno solo i non vaccinati e con tre l’intera classe. Ma le regioni chiedono di alzare anche per le medie e superiori il numero di contagi che fa scattare le elzioni in modalità remoto per tutti” (La Stampa 21.01.22). La strategia è chiara: alzare l’asticella per ridurre il numero delle classi in Dad o Did. L’eventuale decisione farebbe saltare il criterio che aveva portato a differenziare le quarantene: le vaccinazioni!

La comunità scientifica ha già espresso il suo disaccordo sulla soluzione (Ansa), “temendo poi di perdere il controllo con focolai estesi poi ad altri Istituti (La Stampa).

E qui torna il tema: è più importante la salute senza se e senza ma soprattutto senza trucchi, oppure confermare testardamente la scuola aperta con un numero di contagi inifluente ai fini delle chiusure di classi?

Le prossime ore ci faranno capire molto.