Scuola e Covid, le ragioni di un nuovo protocollo (primaria)

Scuola e Covid, il nuovo protocollo azzera le quarantene e la Dad. Chiare le ragioni di questo aggiornamento che preoccupa. I fati diranno se il Governo ha agito bene, seguendo il criterio del rischio ragionato

Scuola e Covid. Il nuovo protocollo entrerà in vigore domani. Ecco la parte relativa alla scuola primaria.”nelle scuole primarie di cui all’articolo fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 . In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-19 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.”

E’ confermata la retroattività

Ieri riportavo la spinta a rendere retroattivo il protocollo. Obiettivo centrato con le Faq che hanno chiarito, risolvendo l’incertezza normativa.

Ecco la Faq n°2 ” Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022)

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma”.

La faq 3 conferma entrando nel dettaglio: “A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento 05/02/2022)

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.”

Le ragioni di un cambio di passo così radicale

Ogni decisione per essere ben compresa, necessita di una lettura più ampia. Se quest’operazione non viene fatta, allora tutto resta nebuloso.

A mio parere il nuovo protocollo risponde alla necessità di spingere i genitori degli allievi a vaccinare i propri figli. La paura di contagi stretti porterà i tanti a “convincersi”. Si è voluto applicare lo stesso criterio della carta verde (Green pass) che occorre dire che non ha alcuna validità sanitaria, ma solo un incentivo alla vaccinazione.

Al momento, infatti i dati che si possono leggere sul sito del Ministero della salute non sono incoraggianti.

Solo il 18,22% dei potenziali bambini hanno completato il ciclo vaccinale. Si comprende meglio la situazione se la percentuale è tradotta in numeri assoluti. In concreto sono solo 672.407 i bambini con doppia dose su 3.656.079. In pratica sono coperti parzialmente (33%72) o totalmente scoperti 3 milioni di bambini.

Detto questo occorre dire che il Governo ha assunto una decisione con diverse incognite. L’incertezza e il rischio stanno caratterizzando molte decisioni dell’esecutivo. Nessuno può ipotizzare l’immediato futuro. Hanno iniziato a ripeterlo con più decisione anche i virologi, gli immunologi… In concreto: quali effetti si avranno sulla circolazione del virus (contatti con adulti)? vaccinale decrescente? Questa circolazione autorizzata del virus determinerà la nascita di varianti? Nelle prossime settimane avremo le risposte.