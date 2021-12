Scuola e Covid, lo scenario della pandemia volge al brutto. Nonostante tutto il Ministro afferma che le scuole apriranno in presenza. Ottimismo o il voler credere a tutti i costi in un’apertura sempre più complicata?

Scuola e Covid, la situazione sta peggiorando

Scuola e Covid. Il barometro sanitario volge al brutto. Ovviamente il riferimento riguarda il risveglio del virus. A settembre la situazione sembrava sotto controllo, grazie ai vaccini. Poi con l’arrivo dei primi freddi (l’avevo previsto) il quadro sanitario è rapidamente peggiorato, anche perché è subentrata la variante Omicron che ha fatto saltare le poche certezze che si avevano.

Ovviamente anche la scuola permeabile al contesto sociale è stata coinvolta in questo cambio di stato. “Confrontando le settimane dal 6 al 12 dicembre e dal 13 al 19 è dimostrato un netto aumento in tutte le fasce in modo particolare tra i più piccoli: da 0 a 9 anni si passa da 350 a 400 circa mentre da 10-19 anni da poco più di 300 a oltre 400. (IlfattoQuotidianoit. 28 dicembre 2021). I medici degli ospedali pediatrici confermano il peggioramento dello scenario.

Questi dati parziali e non adeguatamente trattati comunque hanno una certa influenza sulle quarantene. Ecco qualche dato: “A partire dal Nord, in Valle D’Aosta i gruppi classe mandati in quarantena sono passati da 15 a 27 (e da 21 a 24 quelli in sorveglianza), In Liguria, dato di ieri, le classi in Dad sono 434 contro le 300 del 13 dicembre. La crisi più forte, qui, si avverte nell’Imperiese, con 215 classi a domicilio. Nelle Marche le classi allontanate dalla presenza sono raddoppiate: da 271 a 425. In Puglia sono già 356, ma non c’è un dato di riferimento precedente: si segnala, tuttavia, che gli studenti contagiati il 12 dicembre erano 147 e questa settimana sono diventati 564, il quadruplo.” (La Repubblica, 20 dicembre 2021)

Il Commissario Figliuolo arranca dichiarando di aver effettuato con il supporto dei militari solo 400 tamponi. La campagna vaccinale 5-11 anni stenta a decollare.

Il Ministro Bianchi, ostenta ottimismo, invece dovrebbe…

Nonostante il quadro in peggioramento il Ministro è ottimista, affermando che dopo le vacanze natalizie le scuole riapriranno con il supporto della struttura commissariale. “Nella riunione di Governo del 23 dicembre scorso, abbiamo stabilito di dare molte più risorse al generale Figliuolo, che con tutte le Ausl delle regioni d’Italia si sta organizzando per il tracciamento. Sono stati stanziati nove milioni aggiuntivi e tra i 4,5 e i 5 milioni in più per le mascherine. Ora dipende da lui, è in condizioni di poterlo fare”

Questi due anni di pandemia hanno insegnato a fidarsi troppo delle certezze e delle prospettive. Più volte sono stati rivisti decreti, provvedimenti anti-Covid. Il virus muta e apre a scenari imprevisti. Pertanto, qualunque decisione presa prima del 7 gennaio rischia di essere vanificata dal cambio dello scenario.

A mio parere il Ministro dovrebbe impegnarsi decisamente, mettendo in atto una serie di provvedimenti utili ad anticipare le mosse del virus, invece di inseguirlo. La differenza non è di poco conto.