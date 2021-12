Scuola e Covid Ottima la soluzione dei green pass per gli studenti e gli allievi

Scuola e Covid. La situazione attuale è il risultato di scelte sbagliate. Se si vuole riaprire le scuole occorre imporre il green pass per gli studenti e allievi.

Scuola e Covid, le scelte estive stanno condizionando il presente

Scuola e Covid. Purtroppo la situazione sanitaria sta precipitando. Le cause sono diverse. Innanzitutto si è scoperto il carattere post-popperiano della scienza. Il cammino risulta incerto, fatto di tentativi ed errori, di graduali approssimazioni che non si concludono con il raggiungimento della verità. Lo stiamo sperimentando in questi due anni di pandemia. Le affermazioni o le certezze dichiarate anche da medici ed esperti, spesso diventano carta straccia qualche giorno dopo. Per chi vive di scienza e si confronta con i dati lo scenario è il quotidiano procedere verso certezze parziali. In concreto, la politica si è fidata degli scienziati che affermavano che il vaccino avrebbe risolto ogni cosa.

Anche la scuola e nella fattispecie il Ministro Bianchi è stato condizionato da questo errore strategico, proponendo a settembre un protocollo sicurezza light, basato soprattutto sull’azione salvifica dei vaccini.

Green pass per gli studenti, ma…

La pandemia che non accenna ad arretrare ha fatto crollare questa certezza. La scuola permeabile al contesto non poteva rimanere esente da questo prevedibile ritorno invernale del virus, simile a quelli influenzale. Sarebbe interessante conoscere i dati dei contagi interni, ma il Ministero non li fornisce. Sinceramente appare debole la motivazione di rispettare la privacy, in quanto i dati sono aggregati per categorie e quindi difficilmente si può risalire alla situazione del singolo.

Comunque positiva è la proposta di imporre il green pass aggiornato agli studenti e agli allievi per accedere a scuola. L’idea è partita da alcuni sindaci di grandi città ( Milano, Bologna, Firenze, napoli, Torino…). Lo scopo è salvare l’anno scolastico. Molti degli studenti hanno la certificazione “scaduta” o prossima ai sei mesi di protezione vaccinale adeguata. Preoccupante, inoltre l’avvio della vaccinazione per i bambini. Si legge su “Il Fatto Quotidiano” di domenica scorsa: ” I dati sulle somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni sono deludenti, la campagna vaccinale procede molto lentamente, come emerge dal report settimanale, aggiornato all’altro ieri, della stessa struttura commissariale. Fino ad ora solo 15.o66 bimbi sono stati vaccinati, su una platea potenziale di 3,6 milioni di vaccinabili. Vale a dire lo 0,42. Mentre le prenotazioni languono“.

Non comprendo il distinguo dell’ANP che parla di violazione del diritto all’istruzione. Prima di questo ne esiste un altro: il diritto alla salute di rango superiore per i docenti. Occorre ricordarlo! Di fronte ai ragazzi ci sono gli insegnanti che ogni giorno rischiano in aule affollate, prive di sistemi di areazione e controllo dell’aria.