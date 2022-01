Scuola e Covid, la questione dei contagi e delle quarantene sembrava ridotta a una contrapposzione tra Mi e ANP. Invece, ora si aggiungono i dati della Uil-Lazio che confermano lo scenario allarmante

Scuola e Covid, la contrapposizione tra Mi e Anp sui contagi

Scuola e Covid, rimane la questione aperta sui contagi e le quarantene nelle scuole. Fino a qualche giorno fa la contrapposzione vedeva il Ministro Bianchi presentare dei dati rassicuranti e dall’altra l’Anp che invece comunicava uno scenario molto preoccupato, che rimandava a un 50% di scuole in Dad (A. Giannelli)

I dati del Ministro Bianchi sono stati ampiamente analizzati. Sono state rilevate delle criticità. Scrivevo qualche giorno fa: “M. Rusconi ha severamente sconfessato i dati del Ministro, dicharando questa mattina al Corriere della Sera Ed. Roma che nel Lazio il “30% delle classi è in Didattica a distanza, il Mnistro considera solo le classi tutte in dad, ma ce ne sono molte in didattica mista, con parte degli studenti a casa”

Interessante il rilievo del collega S. Amato sul suo sito ProfessioneInsegnante: “La realtà che raccogliamo nel nostro gruppo è ben diversa. Solo una piccolissima percentuale, sotto il 10% è costituita da classi che sono interamente in presenza. La maggior parte delle classi è frammentata in didattica mista o in didattica totalmente a distanza. Queste ultime sono poche semplicemente per via di una norma volutamente distorta.”

La preoccupante conferma di Uil Lazio

Lo scenario rassicurante, definito riduttivo da R. Di Meglio (Coordinatore nazionale Gilda Insegnanti), è stato sconfessato ieri da A. Civica (segretario Uil Lazio). Il contesto è locale, ma rappresentativo. Si legge: “Stanno emergendo fortissime criticità e numeri in costante aumento – commenta il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica – siamo circa al 40% delle classi in quarantena o in dad. Numeri che non ci fanno certo dormire sonni tranquilli. Tradotto in classi significa che delle 24mila classi delle scuole romane circa 9.600 hanno a che fare con le lezioni online, vale a dire che dei circa 520mila studenti romani ben 208mila sono alle prese con le lezioni digitali in classe o a casa.”