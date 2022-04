Scuola e Def 2022-24, confermata la diminuzione della spesa

Scuola e Def 2022-24, le prime reazioni alle stime contenute nel documento previsionale. All’insegna dello stupore e della meraviglia. Reazioni fuori luogo. Se si legge un prospetto tendenziale al 2060.

Scuola e Def 2022-24, l’istruzione penalizzata

Scuola e Def 2022-24. E’ confermata la diminuzione della spesa per l’istruzione. nel triennio. La reazione sindacale, ovviamente è palesemente critica. Ha dichiarato R. Di Meglio: “È inaccettabile che, dopo anni di tagli, sulle risorse destinate alla scuola si abbatta ancora la scure della politica. Il decremento demografico è innegabile, ma perseverare nel relegare l’istruzione al ruolo di cenerentola della spesa pubblica dimostra una grave miopia che il nostro Paese sconterà pesantemente in futuro…Un Paese che non coltiva l’istruzione delle future generazioni – conclude il coordinatore nazionale – è un Paese destinato a una lenta agonia e alla decadenza”

Lo stupore è eccessivo. Il solco è stato già tracciato da alcuni anni. Leggendo la tabella stilata qualche anno fa (sinistra) e quella aggiornata al 2070 a destra, si può comprendere come la prospettiva futura ha poche zone d’ombra.



Le due tabelle sono figlie di periodi diversi. La prima è stata stilata prima della pandemia, quando dominava il liberismo economico, il debito pubblico italiano era il al 130% rispetto al Pil, la scuola era stata devastata dalla riforma Gelmini (2008-2009) e da altri tagli seguiti nel nuovo decennio.

La seconda,invece è figlia della pandemia, del conflitto russo ucraino che presenta un debito salito al 150%, con un pil previsionale fortemente ridotto per la guerra e una contrazione del futuro che condiziona fortemente le aspettative.

Le differenze però riguardano solo il contesto storico. Il risultato è sempre lo stesso. Sulla scuola e su ogni servizio sociale, graveranno inevitabilmente l’invecchiamento del Paese e la conseguente riduzione dei lavoratori che contribuiranno alla crescita della ricchezza del Paese.

Pertanto, occorre non illudersi e rifuggire da ogni sirena che propone scenari migliori per la scuola. Sono sufficienti questi dati per rivelare la natura demagogica che presenta la scuola come una priorità per la scuola.