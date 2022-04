Scuola, il calo iscrizioni non porta benefici

Scuola, confermato il trend del calo demografico. Purtroppo questo non rappresenterà un occasione di rilancio per la scuola. La fake sulle classi pollaio e il disinvestimento per i prossimi anni. E’ tornata la scuola pre-Covid

Scuola, il prossimo anno meno studenti

Scuola. Il prossimo anno l’istituzione si presenterà più magra, leggera. Ci saranno meno alunni iscritti. Inevitabile risultato di un calo delle nascite. Lontani i tempi in cui il tasso di fecondità era di 2,70. Era il 1964. Secondo i dati Istat oggi siamo a 1,29. All’inizio del nuovo millennio il calo era stato mascherato dall’apporto degli immigrati. Purtroppo stiamo perdendo questo beneficio.

Ecco spiegato quanto riportato da Repubblica.it “La stima del ministero dell’Istruzione sul numero degli alunni per settembre è di 123mila unità in meno. Il dato è stato comunicato ieri ai sindacati nel corso dell’informativa sugli organici del personale non docente. Un calo che porterà il totale degli alunni delle scuole statali italiane dagli attuali 7milioni e 407mila a 7milioni e 284mila. E ben presto si scenderà sotto i 7 milioni. Se è vero che le stime sulla popolazione condotte dall’Istat prevedono un calo ulteriore nei prossimi anni. Estrapolando il dato dei bambini e ragazzi in età scolare, dai 3 ai 18 anni, l’istituto nazionale di statistica prevede un decremento di ulteriori 726mila unità nei prossimi 5 anni.

Pochi benefici per la scuola

Questo calo però non gioverà alla scuola, inizando dalla riduzione delle classi pollaio. Qualcuno la dà per scontato. C. Costarelli Presidente dell’ANP-Lazio smaschera la fake, in un post su Linkedin. La sua breve riflessione vale per la sua Regione, ma potrebbe essere estesa in molte altre realtà, soprattutto urbane “Il calo demografico non è uniforme nel territorio e le classi pollaio resteranno e anche parecchie: posso dire con certezza di Roma, in cui molte scuole superiori del centro e non solo resteranno in una condizione di affollamento complessa dal punto di vista della vivibilità degli ambienti e del processo didattico. Ma ci viene detto che nessuno può farci nulla: gli spazi sono in periferia e gli enti locali investiranno lì i fondi. Dovremo solo sperare che gli studenti decidano di non spostarsi al centro nei prossimi anni, con buona pace della libera scelta della scuola. Ne prendiamo atto, ma è importante che si sappia che le classi pollaio resteranno ancora.”

Inoltre è ormai una certezza il disinvestimento sull’istruzione che avverrà mei prossimi anni. Ne ho parlato in un articolo di qualche giorno fa.

Concludendo, la pandemia non ha insegnato nulla. La scuola post-Covid si ripresenta con le solite criticità, rendendola fragile e indifesa alle prossime e possibili pandemie.

Riprende vigore il pensiero liberista che percepisce la scuola cone una spesa e non un investimento. M.Gelmini docet.