Scuola, lo sciopero del 10 dicembre non avrà risultati pratici. Rimane il dissenso su una politica governativa assolutamente inadeguata.

Scuola, uno sciopero senza effetti concreti

Scuola. Il 10 dicembre il comparto scuola è invitato a incrociare le braccia. Occorre ribadire che purtroppo non riuscirà ad ottenere alcun effetto concreto. Qualche giorno fa ho espresso le mie perplessità sulle motivazioni della protesta. Sinteticamente: il quadro normativo è ignorato dai sindacati, dimenticando che l’inflazione programmatica (D.Lvo 29/93) è sempre una decisione politica. Infine la proclamazione di uno sciopero quasi in zona Cesarini (approvazione definitiva della legge di Bilancio) praticamente lo riduce ad una rappresentazione del disagio. Punto.

Scioperare per esprimere il proprio dissenso

Quindi cosa fare? Non aderire allo sciopero significa avvallare le politica di questo governo (non solo); entrare in aula rimanda allo stato di rassegnazione. Questa è la condizione alla quale punta il Governo per proporre altre soluzioni peggiorative della condizione degli operatori della scuola. E’ l’apologia indiretta del presente (Diego Fusaro) che attraverso l’astensione da qualunque atteggiamento contro giustifica il momento attuale con le sue coordinate socio-culturali. Lo scenario derivante è caratterizzato dalla scomparsa del dis-senso, che come scrive D. Fusaro esprime un sentire diverso, un Pensare altrimenti (Einaudi 2017) rispetto alla rivoluzione senza armi del capitalismo moderno.

Si legge nella copertina del suddetto lavoro: ” L’ordine dominante non reprime, oggi, il dissenso. Ma opera affinché esso non si costituisca. Fa in modo che il pluralismo del villaggio globale si risolva in un monologo di massa. Perciò dissentire significa opporsi al consenso imperante, per ridare vita alla possibilità di pensare ed essere altrimenti.”

Concludendo. Il dissenso espresso con lo sciopero non porterà a nulla concretamente. Resta però la dignità di aver espresso il proprio “No”.