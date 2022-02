Scuola, il nuovo protocollo ha sicuramente azzerato le quarantene. Nello stesso tempo, però ha ridotto drasticamente le vaccinazioni pediatriche

Scuola, il nuovo protocollo ha fatto sparire le quarantene

Scuola, il nuovo protocollo (Decreto 5 febbraio 2021) di gestione dei casi Covid ha conseguito il suo obiettivo: ha azzerato praticamente le quarantene, supportando con i fatti il proclama della scuola aperta. Obiettivo non difficile da raggiungere se non necessita di accordimenti che en garantiscano anche la sicurezza.

Comunque questi sono gli ultimi dati del monitoraggio prodotto dal Mi, relativo al periodo che va dal 7 al 12 febbraio e che rappresenta la settimana di entrata in vigore del Decreto. In pratica le classi coinvolte in in blocco nella Dad sono appena il 0,3%. Se si disaggrega il dato, è possibile affermare che la quasi totalità rimanda alle sezioni della scuola dell’infanzia. L’assenza degli altri gradi è spiegata con il fatto che la Dad è praticamente impossibile attuarla per l’intera classe. Al suo posto dal quinto caso si attiva l’ibrido della Didattica Digitale Integrata.

Quindi la normalizzazione della scuola si è attuata, cambiando le regole e non perché il virus è scomparso!

Il nuovo protocollo ha fermato le vaccinazioni pediatriche

Poco però si è riflettuto su uno scenario non previsto inizialmente. Le vaccinazioni pediatriche non riescono a fare quel passo in avanti che fa sperare in una rapido raggiungimento della soglia dell’80%. Procedono, però lentamente. In pratica dopo due mesi (metà dicembre) abbiamo questi dati sconfortanti: il 35,36 ha fatto la prima dose, mentre solo il 28,62 ha completato il ciclo vaccinale. I motivo di questo lento progredire dipende dal cambio del protocollo che ha praticamente bloccato le vaccinazioni. Si legge su “La Repubblica, Ed. Roma, 21.02.22) quanto ha dichiararo T. Rongai (Federazione medici pediatrici – Lazio): ” Con le nuove regole si è deciso di sdoganare il virus in classe, come se le positività tra i bambini non fossero più un problema. E questo è il messaggio che è arrivato alle famiglie, che fanno spallucce davanti ai contagi dei loro figli. Anzi: tanto meglio, così si risparmiano la bega di portarli a vaccinare, con buona pace dei rischi che possono correre i bimbi che prendono il Covid” Sconcerta la conclusione: “Ormai non ci avvisano nemmeno più se i figli sono positivi, un tampone fai da te e via”

Non era difficile prevedere l’esito, rinforzato dal tam-tam che “Omicron è un raffreddore“.