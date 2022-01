Scuola in presenza. Dove è finito l’umano che ci appartiene?

Scuola in presenza, il governo ne ha fatto uno slogan. Il tam-tam mediatico, però non riesce a nascondere la realtà fatta di assenza e riduzione quasi a corpi senza un’anima.

Scuola in presenza, uno slogan vuoto e senza anima

Scuola in presenza. Non passa giorno che il governo e in primis Draghi non ripetano lo slogan, l’annuncio. Ha resistito alle richieste di chiusura delle Regioni, di sindaci, Dirigenti scolastici e docenti. Ammirevole la sua cocciutaggine, che però suscita il sospetto che i motivi siano di natura prevalentemente economica. La pedagogia e la didattica hanno lo scopo di nascondere le vere motivazioni. Se si credeva veramente in una scuola che insegna e favorisce la relazione, occorreva investire in questi due anni in locali con dispositivi di gestione dell’aria, nel deciso superamento delle classi pollaio attraverso il reperimento di aule o nella riorganizzazione degli spazi esistenti. E invece, l’unica soluzione a sostegno dell’apprendimento e della socialità proposta è “la finestra aperta”.

Una presenza carente dell’umano

La scuola è tornata in presenza, senza però lo sguardo, il sorriso, la prossimità fisica fatta di abbracci e di percezione del corpo dell’altro. Il distanziamento, anche se solo raccomandato, impedisce il fluire della parola, deprimendo la discussione e i confronto, necessari per la formazione del pensiero critico. La parola ha perso il tono, le inflessioni divenendo fredda. Al suo posto si sta affermando una didattica trasmissiva ed essenziale dove prevale lo scritto, privo per sua natura dei metamessaggi.

La scuola sta veicolando una presenza senza un’anima, irrigidita da regole rese necessarie dalla mancanza di provvedimenti adeguati a renderla meno triste.

Scrive P. Nucci (Your Education) ” Ma quale socialità in presenza?!?! Non è possibile avvicinarsi, parlare, cantare, giocare, non si può lavorare in gruppo e in laboratorio. Vogliamo smetterla di parlare della scuola in modo astratto e demagogico? Paradossalmente il web offre più strumenti per collaborare che in presenza, in questo momento pandemico.L’80% del tempo in presenza si perde nei richiami alle regole.”

Tesi controcorrente, rispetto al pensiero dominante che tutti mali della scuola sono attribuibili alla Dad. In quest’accusa si dimentica che la didattica emergenziale era e rimane uno strumento. Il valore o disvalore non le appartengono intrinsecamente. Provengono dalla cultura professionale e dalle strategie metodologiche e operative del docente.