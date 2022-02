Scuola, la revisione protocollo gestione casi Covid. Si ha l’impressione che il motivo non sia sanitario. Infatti l’obiettivo è la Dad vista come il male assoluto. R. Ricci conferma invece…

Scuola, revisione protocollo gestione casi Covid

Scuola, torna a occupare le prime pagine dei giornali ed è intercettata dai radar mediatici del talk-show. Tutti noi ne conosciamo il motivo. Sempre più insistente la richiesta di rivedere il protocollo di gestione dei casi Covid per semplificare le relative procedure. Meno interessanti e quindi ignorati , invece i temi riguardanti le mascherine FFP2 per tutti (studenti e personale scolastico), le classi affollate, i sistemi di ventilazione e dei trasporti locali, la vaccinazione… Questi non fanno notizia. Eppure, le rispettive soluzioni, se attuate in modo sinergico, costituirebbero un valido apporto contro il virus.

L’ipotesi di revisione, comunque si presenta con un profilo “a maglie larghe”. Un esempio per tutti: nelle scuole primarie la soglia minima è portata a tre contagi accertati per attivare la Dad.

Siamo alle solite: la dad è il male assoluto!

Ha senso rivedere il protocollo, anche più volte in un lasso di tempo molto breve. Quello che non convince è la motivazione. Il piano di aggiornamento del protocollo è finalizzato a evitare la Dad che sta coinvolgendo sempre più classi (ultimo report ministro Bianchi). Personalmente mi sarei aspetatto giustificazioni di carattere sanitario. In altri termini: la fase pandemica consnete di allentare le restruzioni?

E invece, si ripete come un disco rotto che occorre evitare i disastri (cognitivi e relazionali) della didattica a distanza. Questi sono stati sconfessati da R. Ricci (Responsabile Area Invalsi) che dichiarava qualche mese fa:” Purtroppo gli esiti delle prove INVALSI 2021 sono molto preoccupanti e devono portare a una riflessione seria, pacata e propositiva. I dati presentati il 14 luglio 2021 fotografano problemi che vengono da molto lontano e sono molto profondi. È del tutto inappropriato attribuire i risultati presentati alla DaD, non è corretto e non ci permette di capire bene cosa si può fare, anzi, cos’è necessario fare”

Qualche giorno fa, ha rincarato la dose, dichiarando ingeneroso parlar male della Dad nei confronti di quei docenti che hanno permesso alla scuola di esser-ci due anni fa.

Eppure queste dichiarazioni non fanno notizia. Lo fa la fake della Dad come male assoluto!