Scuola, la vicenda della D.S. conferma il ritorno di un rapporto massmedia/istituzione basato sui soliti riti e su eventi eccezionali. Tutti i suoi problemi sono improvvisamente scomparsi.

Scuola, la delicata vicenda della Dirigente scolastica

Scuola, questi ultimi giorni la scuola è tornata a interessare i massmedia. La vicenda che ha permesso questo ritorno riguarda una Dirigente scolastica e uno studente. Non è nel mio stile commentare vicende a caldo, dove molti sono i punti non chiari. Diversamente si rischia di cadere nella trappola delle fake news che abbinate al clickbait, volano per le condivisioni, possono distruggere per sempre una persona. In passato abbiamo avuto un caso che ha fatto lezione, riguardante alcune persone che per molto tempo sono state messe alla gogna mediatica per presunti comportamenti a sfondo sessuale su bambini di una sezione di scuola dell’infanzia. Risultato: dopo dieci anni sono stati scagionate dalle accuse. Il marchio o il sospetto, purtroppo necessiteranno di tempi lunghissimi (forse) per essere rimossi.

Sicuramente ha fatto bene il Garante della Privacy ad attivare “il blocco provvisorio di ogni ulteriore diffusione, anche on line, dei contenuti dei messaggi acquisiti e presentati, come loro trascrizione, in alcuni articoli pubblicati oggi da ‘la Repubblica’, riguardanti la relazione intima che sarebbe intercorsa tra la dirigente di un liceo romano ed uno studente dello stesso istituto… gli stralci dei messaggi riportano dettagli relativi ai rapporti personali, anche attinenti alla sfera sessuale, tra la preside (identificata con il nome e cognome e con alcune sue fotografie) e lo studente del liceo, maggiorenne, di cui viene pubblicato il (presunto) nome, indugiando sulle frasi che si sono scambiati e sulle circostanze dei loro incontri, che nulla aggiungono alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda”

La vicenda conferma il ritorno al passato

Qui voglio riflettere su un aspetto a latere della vicenda. Si torna a parlare di scuola, come lo si faceva nel periodo pre-covid. Scrivevo qualche giorno fa:”La scuola è scomparsa dai radar massmediatici. Riemergerà, come tutti gli anni pre-Covid, per celebrare la fine delle lezioni e ricordare a tutti il rito degli esami di Stato”. Ovviamente anche i casi di maltrattamento, violenza fisica o sessuale su minori o vicende simili favoriranno questo interessamento. “Poi l’estate seppellirà tutto per riprendere la prima pagina dei quotidiani a metà settembre con l’inizio del nuovo anno. La scuola si ripresenterà con i soliti problemi: classi pollaio, edifici insicuri, ma forniti di finestre che garantiranno il ricambio d’aria. A novembre le aule. probabilmente saranno più fredde per i noti provvedimenti legati alla guerra russo-ucraina.

L’unica notizia veramente degna di attenzione per il grande pubblico, ma anche per i genitori sarà comunque la scuola aperta senza se e senza ma. Il resto non conta.”