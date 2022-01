Scuola, il distanziamento raccomandabile e il fondamento del protocollo sicurezza. Impossibile tornare indietro per non compromettere la presenza delle classi pollaio e anche l’immagine di una scuola-caserma.

Scuola, il distanziamento raccomandabile

Scuola, il protocollo sicurezza agosto ’21 si basa sul distanziamento raccomandabile. La decisione è il risultato di un’illusione estiva: il virus era domato, grazie ai vaccini e sintetizzato nella dichiarazione del Premier M. Draghi: “Chi si vaccina, non si contagia“. In queste ultime settimane stiamo comprendendo che il vaccino non immunizza, semmai protegge. Una protezione, purtroppo che cala con il crescere della distanza dal primo o secondo richiamo.

Difficile, se non impossibile tornare indietro

Con la risalita dei contagi, la presenza della variante Omicron, le difficoltà della vaccinazione per la fascia 5-11 (l’elenco è lungo), il Governo dovrebbe rivedere tutto il protocollo sicurezza, ormai evidentemente inefficace.

La prima misura coinvolta nell’aggiornamento sarebbe il distanziamento. Inevitabilmente dovrebbe passare da raccomandabile a obbligatorio, ritornando quindi alla decisione dello scorso anno.

E invece il Governo e quindi il Ministro Bianchi, ignorano l’evidenza dei fatti.

Il motivo di questa resistenza sta nel fatto che dovrebbero rivedere l’organizzazione delle classi numerose, riportando in auge i piccoli gruppi. Ovviamente per questa operazione occorrerebbe autorizzare l’assunzione di personale aggiuntivo. E questo significherebbe passare dagli attuali 750 milioni a un 1,8 milioni di €. Una bella spesa!

Ammettiamo che sia possibile ristabilire il distanziamento obbligatorio, senza rivedere i parametri delle classi, la scuola assomiglierebbe a una caserma. Pessima immagine di una scuola, già in sofferenza che diverrebbe anche triste.

Quindi restiamo su questo binario…