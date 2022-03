Scuola post-Covid, l’apparenza vince sulla realtà

Scuola post-Covid- Si sta definendoil suo profilo. Il processo di normalizzazione si accompagna a quello dell’apparenza. E’ sufficiente nascondere i problemi e affermare che tutto va bene.

Scuola post-Covid, il profilo rassicurante

Scuola post-Covid. L’istituzione scolastica sta subendo un processo di normalizzazione. Questo rimanda alla convivenza con il Covid. Dai dati trionfalistici del Mi, il sereno sembra dominare il cielo sopra l’istituzione. Se si legge l’ultimo report del Ministero della Salute il dato del 99,9% che rimanda alle classi in presenza e quello del 7,86% che si riferisce a quelle in DDi sembra dare ragione al Ministro Bianchi e all’intero governo. Se però andiamo oltre il freddo dato, scopriamo che questo è l’effetto di un trucco derivato dalle regole imposte dal 7 febbraio. In sostanza sono scomparse le quarantene di classe (ecco spiegato il suddetto dato delle classi in presenza), la Dad. La Did, invece resta, ma la sua soglia di attivazione è molto alta (cinque contagi). Lascia perplessi la decisione, sempre contenuta nel Decreto n° 5 (4 febbraio 2022), di lasciare la gestione dei tamponi alle famiglie (esame rapido casalingo con autocertificazione).

In sintesi il governo ha attivato la strategia di far scomparire la pandemia per decreto, inviando un segnale di una normalizzazione conseguita e che ovviamente rassicura.

Il Covid però resiste e riemerge

La guerra russo-ucraina è servita al governo per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalla presenza ancora importante della pandemia. Purtroppo però il tragico conflitto inizia a non essere più interessante. “Tutti i telegiornali scendono in ascolti con percentuali a doppia cifra: Studio aperto -13%,TgLa7 -12%, il Tg5 -15%” (La Stampa 18 marzo 2022) Il motivo di questo crollo risiede nel fatto che le notizie sulla guerra scarseggiano e quindi la maggior parte dei minuti dei vari tg presenta “comunicazioni sulla popolazione, interviste alle famiglie, a chi fugge, a chi resiste“.

A questo si aggiunge che il virus bussa di nuovo. I contagi stanno risalendo. Sembra che voglia riprendersi l’attenzione dei massmedia. “Dopo oltre un mese di flessione, torna a salire il numero degli under 18 ricoverati nelle aree Covid: nella settimana 8-15 marzo i piccoli pazienti ricoverati nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella che aderiscono alla rete Fiaso sono cresciuti del 48%. Le scuole sono tutte aperte e i bambini rappresentano la categoria di popolazione meno vaccinata in assoluto – spiega il presidente della Fiaso Giovanni Migliore – è chiaro che con questa circolazione ancora intensa e la presenza di Omicron 2 il virus colpisca proprio i soggetti meno vaccinati!” (Ansa).

Nonostante tutto il Governo tira dritto

Di fronte a questo ritorno del virus il governo prosegue nella sua strategia di normalizzazione, di annuncio che ormai il peggio è passato. “Torniamo verso la normalità, seppur con le necessarie cautele. Manterremo ancora l’obbligo della mascherina chirurgica e la raccomandazione della distanza interpersonale. Ma saranno consentiti, ad esempio, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, per dare a studentesse e studenti nuove opportunità di apprendimento al di fuori degli edifici scolastici” (Ministro Bianchi, 18 marzo 2022). La Dad (ma non era scomparsa?) rimarrà solo per i contagiati e non per i contatti diretti.

Il Ministro ha anticipato lo scenario dei prossimi mesi: nascondere, proponendo un profilo di scuola tranquillizzante, dove tutti i problemi sono scomparsi. L’importante è dare un apparente segnale di ritorno al periodo antecente del 5 marzo. Si impone l’apparire che ha lo scopo di far dimenticare le classi affollate, l’assenza dei dispositivi di areazione… Strategia coerente con il basso profilo imposto alla scuola da una società governata dal dio Pil che deve recuperare la ricchezza non prodotta per via del Covid.