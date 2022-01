Scuola, tre distrattori faranno dimenticare i suoi problemi

Scuola, a parole priorità nazioanle. Nei fatti un’altra cosa. Nei prossini giorni tre distrattori aiuteranno a dimenticare le sue criticità.

Scuola, è una priorità solo a parole

Scuola, a parole tutti la presentano come una priorità nazionale, l’ultima istituzione da chiudere in caso di risalita significativa dei contagi. Chi potrebbe non essere d’accordo con questi annunci? Il problema nasce, quando si scende e si osserva la realtà. Attualmente la scuola ha un protocollo sicurezza (agosto ’21) inadeguato e basato sul distanziamento raccomandato. Stessa valutazione è la gestione dei contagi che ora si intende portare a tre come soglia per scattare la quarantena.

Ho scritto più volte che il governo, ad anno in corso, può fare poco sul distanzamento, in quanto non è possibile suddividere le classi. Medesima considerazione sui sistemi d’areazione. Per la loro installazione occorre tempo.

L’unico provvedimento realisticamente percorribile è la fornitura a tutto il personale scolastico e agli studenti delle mascherine FFP2. La decisione però tarda ad essere presa.

Tre distrattori aiuteranno a dimenticare la scuola

Già da ieri la stampa nazionale, un pò meno quella locale, sta convergendo sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. E’ la classica strategia del distrattore, enunciata da N.Chomsky. dove l’attenzione dell’opinione pubblica è dirottata verso fatti di rilevanza nazionale, che di fatto tolgono la maschera sulla dichiarata priorità della scuola.

La strategia continuerà poi con il festival di Sanremo che per una settimana catalizzerà l’attenzione degli italiani. Poi verrà il rimpasto, la formazione del nuovo governo e nella peggiore delel ipotesi lo scioglimento del Parlamento.

Nella migliore prospettiva arriveremo a fine febbraio, sperando che il virus si depotenzi, giustificando allora l’inazione sulla scuola.