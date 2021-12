Stipendi insegnanti, su dati Ocse il Censis conferma la penosa situazione. Ovviamente non dice nulla sulle cause.

Stipendi insegnanti, ultimi tra i paesi Ocse

Stipendi insegnanti. Occupiamo in non invidiabile ultimo posto tra i paesi dell’Ocse. La comparazione riguarda il periodo 1990-2020. La tabella è stata elaborata dal Censis sui dati Ocse



Ovviamente non sono evidenziati i motivi.

Innanzitutto occorre soffermarsi sull’inizio del periodo: il 1990. Quell’anno fu storico per la scuola, perché dopo aver ricevuto il supporto dai mass-media e bloccati gli scrutini. gli insegnanti ebbero un aumento medio lordo di 400.000 Lire.

Dopo arrivò la legge antisciopero 146/90 che limitò molto il diritto costituzionale, stabilendo la prevalenza del diritto all’istruzione (art. 2, 34 Costituzione), su quello espresso attraverso l’astensione dal lavoro. Sostanzialmente il diritto all’istruzione fu identificato (S. D’errico critica questo abbinamento in “La scuola distrutta“, Mimesis) con la consegna delle schede di valutazione e lo svolgimento regolare degli esami. Si legge all’art. 3 comma 3 lettera g: “Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.” Fu limitato il diritto allo sciopero, limitato a due giorni consecutivi.

Dopo aver depotenziato lo strumento sciopero, si passò ai contratti. Il D.Lvo 29/93 impose adeguamenti contrattuali non superiori al tasso d’inflazione programmata. Questa è una decisione politica non basata sui dati reali.

La situazione non è sicuramente migliorata negli ultimi dieci-undici anni. Dal 2010 al 2017 non fu firmato nessun contratto, in quanto ogni tipo di contrattazione fu sospesa per contribuire al risanamento delle finanze pubbliche. Solo nel 2018 e dopo una sentenza della Corte costituzionale (giugno 2015) che ribadiva la necessità di riaprire le trattative, la scuola ha avuto briciole di pane con adeguamenti medi di 87 lordi.

Quindi ecco spiegati i motivi del segno meno davanti agli stipendi italiani e che spiegano i motivi del progressivo impoverimento dei docenti.