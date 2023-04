Stipendio docenti, I Pon e il Pnrr non sono aumenti

Stipendio docenti, nei documenti che contano non sono previsti aumenti. Il Ministro li promette con il Pnrr e i Pon. Ma questi sono una tantum

Stipendio docenti. Non ci sono risorse stanziate

Stipendio docenti. Il contratto economico firmato a fine anno rischia di essere l’ultimo con le regole del 1993 (D.Lvo 29/93). Infatti come ho scritto per lavocedellascuolalive.it, finora abbiamo avuto sostanzialmente degli adeguamenti gonfiati da qualche risorsa aggiuntiva. Del resto ho scritto qualche tempo fa la differenza tra aumenti e adeguamenti.

La situazione attuale presenta diverse incognite. Nella legge di Bilancio 2023 non sono previste risorse per i contratti pubblici, Nel documento preparatorio (il Def) aggiornato al triennio 2024-26 e approvato dal Governo Meloni non c’è traccia di finanziamenti. Si legge, infatti su Money.it” Nel Documento di economia e finanza per il triennio 2024-2026 non viene fatta chiarezza sulle risorse che verranno messe a disposizione per il rinnovo di contratto.Quindi, per avere maggiori informazioni su cosa aspettarsi bisognerà attendere almeno fino a settembre, quando con la Nota di aggiornamento al Def dovrebbero essere sciolte le riserve a riguardo. Prima di allora però, come si legge nel Def stesso, saranno necessari nuovi tagli alla spesa pubblica”

I Pon e il Pnrr non sono aumenti

Il Ministro Valditara è a conoscenza del suddetto scenario. Sicuramente avrà provato ad attenzionare il Governo sulla situazione economica dei docenti. Al momento ha ottenuto solo tante belle parole sulla centalità del docente, sulla loro valorizzazione… Nulla più.

Si comprende, quindi la sua decisione di volgere lo sguardo altrove. Ha dichiarato infatti:”Cercherò di battermi, pur in un contesto non facile, per far aumentare gli stipendi, mi batterò per far avere più soldi agli insegnanti magari usando i Pon o i fondi Pnrr. Perché questa è la vera grande battaglia” (Seminario dello Snals-Confsal “Il Pnrr per l’Istruzione e la Ricerca…)

La strategia del Ministro, però risulta difficile e assomigliante a una mission impossible. La conferma proviene dal “cercherò”

Occorre aggiungere che il Pnrr e i Pon non possono dare aumenti, in quanto rimandano a risorse date per una determinata finalità e circoscritti nel tempo. In altri termini siamo di fronte a finanziamenti una-tantum. L’aumento, ma anche l’adeguamento sono riferiti invece a un profilo strutturale, permanente. Non vorrei che il Ministro Valditara percepisca aria di revisione e superamento del contratto da parte del Governo e quindi punti tutto sul merito. Lo scenario, tuttavia non lo sorprenderebbe, in quanto egli è un convinto sostenitore della meritocrazia.