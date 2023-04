Studenti e scuola, da un sondaggio aziendale un pessimo segnale

Studenti e scuola. I primi non sono contenti della scuola. La conferma proviene da un sondaggio. Da tener conto, ma non troppo. Eccessiva attenzione al cliente.

Studenti e scuola. Da un sondaggio un messaggio preoccupante

Studenti e scuola. Dal 1995 quest’ultima è stata coinvolta in un processo di lenta e inesorabile aziendalizzazione (Carta dei servizi, autonomia scolastica…). Per dirla con le parole dl filosofo D. Fusaro è entrata nel vortice del pensiero unico di natura liberista ed economicista. La percezione del sistema scuola è molto vicina a quello di un qualsiasi soggetto che opera nel commercio. Il tutto è sintetizzato nel rapporto domanda/offerta, che spesso si declina nel criterio dell’orientamento del cliente. L’ultima querelle che ha riguardato i compiti a casa si fonda sulla regola non scritta che la scuola è un grande centro commerciale dove la scelta è significativamente condizionata dal piacere/non piacere. In questo contesto gli insegnanti devono proporsi come dei facilitatori di procedure, dimenticando che lo studio è sostanzialmente impegno e fatica e incontro difficile con le conoscenze. Pertanto non bisogna censurare lo stress e tutto quello che ruota intorno a questo stato mentale. Non deve essere evitato, ma solo meglio gestito.

La premessa era necessaria per leggere lo sfondo entro il quale si muove il sondaggio di ScuolaZoo (La voce delle nuove generazioni) in collaborazione con UniCredit Foundation e reso noto da 24Scuola. Sinteticamente i dati: “ll 92% degli studenti si ritiene poco o per nulla soddisfatto del sistema scolastico attuale, mentre il 74,30% ha seriamente considerato di abbandonare gli studi dopo la scuola dell’obbligo. Le ragioni – come anticipato – sono diverse: perdita di interesse per le materie (25%), bullismo e conflitti vari (18%), ma lo stress eccessivo causato da compiti e interrogazioni risulta essere il motivo principale (45%). E alla domanda “Per te scuola è futuro?” il 60,88% degli studenti ha risposto di no“.

Da notare l”espressione utilizzata “soddisfatto” che tradisce, come scritto sopra, il rapporto azienda/cliente, lasciando inevasa la domanda ” Si pensa di raggiungere la cima in elicottero, evitando la fatica, l’impegno e il sudore delle arrampicate, delle ferrate…? La risposta è unica. Questa la parte dark, dura. Occorre perà aggiungere la grande sossisfazione di aver raggiunto l’obiettivo con le proprie forze, bypassando le inevitabili difficoltà. E non è poco.