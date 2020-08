USR Lazio, “Ragazzi da iscrivere anche senza spazi in più”

USR del lazio, una nuova comunicazione che contribuisce a definire il perimetro per il rientro a settembre

USR Lazio, nuova comunicazione

USR del lazio, attraverso il suo Direttore definisce lo scenario per il rientro a settembre.

Il chiarimento riguarda le iscrizioni tardive che non possono essere rifiutate anche in mancanza di spazi.

Si legge: ” Certamente l’emergenza epidemiologica non muta il quadro normativo che riguarda le iscrizioni, in particolare rimane prioritaria l’esigenza di garantire il diritto all’istruzione poiché di rango costituzionale: perciò tutte le scuole dovranno accettare le iscrizioni anche tardive quando un rifiuto comporterebbe la negazione del diritto all’istruzione, ad esempio nel caso in cui la famiglia si sia trasferita o nei casi di rientri dalle scuole paritarie motivati da difficoltà economiche». In alternativa, aggiunge Pinneri, i presidi «dovranno aiutare la famiglia interessata a trovare un’altra sistemazione consona, in nessun caso dovrà accadere che lo studente rimanga senza la scuola”

(Fonte Corriere.it)