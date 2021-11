Vaccini anticovid ai bambini, una questione da chiarire

Vaccini anticovid ai bambini. Non tutto è chiaro. Quale la ragione per somministrarlo? Non si comprende questa improvvisa accelerazione. La scienza non è concorde. Si rischia di aumentare la confusione e non solo…

Vaccini anticovid ai bambini, è saltato lo scenario iniziale?

Vaccini anticovid ai bambini. Finora erano stati esclusi dalla somministrazione per mancanza di dati sufficienti. Occorre ricordare che l’apertura delle scuole primarie si è basata sullo scarso coinvolgimento virale dei bambini. Su questo presupposto il corrente anno scolastico sì è aperto con un protocollo sicurezza meno stringente caratterizzato dall”unica soluzione delle finestre aperte. Di fatto sono state tralasciate proposte di screening e tracciamento a monte, preferendo intervenire solo in casi di positivi. Non è stato confermato, inoltre da settembre il personale Covid con contratto al 30 giugno. Lo scorso anno avevano permesso la suddivisione delle classi numerose.

Questa la situazione. Ora, però è iniziata la grancassa mediatica propedeutica alla vaccinazione dei bambini. L’input autorevole è partito da F. Locatelli (Preidente dell’Iss): “Il vaccino Pfizer in Italia anche ai bambini dai 5 agli 11 anni entro Natale. Pfizer è un vaccino sicuro approvato negli Stati Uniti da Fda e Cdc”

La sterzata non è condivisa da tutta la scienza

Non si comprende questo improvviso cambio di passo, assimilabile alla biblica caduta da cavallo di Paolo di Tarso. Cosa è cambiato rispetto a qualche giorno fa che ha visto la presentazione del nuovo protocollo di gestione dei casi di quarantena a scuola? Sicuramente meno stringente e quindi maggiormente rassicurante. Molti dubbi su questa improvvisa sterzata. La conferma proviene da M.R. Gismondi (direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bio emergenze dell’ospedale Sacco di Milano): “Al momento non credo che i dati a nostra disposizione giustifichino questo tipo di vaccinazione, per almeno due motivi: in quella fascia di età la severità della malattia e la mortalità è quasi pari a zero. Peraltro, sappiamo che l’immunità di gregge non sarà mai raggiunta, quindi il rapporto rischio/benefici ad oggi non sembra giustificarne la vaccinazione”

Occorre dire che anche in questo caso la scienza non risulta concorde. A. Crisanti esprime qualche dubbio, invece il suo collega M. Galli ha evidenziato che i benefici sono maggiori dei rischi. Stessa valutazione ha espresso A. Viola: “La vaccinazione dei bambini è fondamentale per proteggerli da una malattia che, seppur raramente, può manifestarsi in forma severa, che può causare una sindrome infiammatoria multisistemica e che può causare effetti a lungo termine che ancora non conosciamo. Il quadro variegato delle posizioni conferma il carattere della scienza moderna dal profilo popperiano. Si procede, si rallenta oppure si rimane in attesa in base ai dati disponibili.



Resta un sospetto

Comunque la sterzata lascia il dubbio che l’operazione sia stata decisa per sopperire alla protezione generale auspicata dal governo, ma non garantita dai no-vax. Lo conferma Crisanti: “Se si vaccinassero tutti gli adulti sarebbe la cosa migliore tenendo fuori i bambini“. La dichiarazione lascia perplessi. Ancora una volta i bambini assumono una funzione strumentale!

Comunque saranno molti i genitori che non daranno il loro consenso firmato. Difficile ipotizzare una stima, dipende anche dallo sviluppo della pandemia!

Nei prossimi giorni il dibattitto si animerà ulteriormente. In alcuni casi faranno da sponda ai no-vax e questo sicuramente non risulterà positivo. In mezzo a questo caos il virus continuerà a fare il suo lavoro…