Vaccini e bambini. Una contrapposizione non solo scientifica

Vaccini e bambini. Le informazioni si susseguono. Non esiste certezza sui vantaggi. Lo scenario è deprimente. Ancora una volta i piccoli che non hanno voce sono contesi.

Vaccini e bambini. Una contrapposizione scientifica

Vaccini e bambini. Fra qualche giorno si apriranno le porte per l’infanzia. Precisamente il 16 dicembre partirà la vaccinazione per gli under 11. Si arriva all’appuntamento con l’ulteriore conferma che la scienza non ha certezze. Per chi ha studiato K. Popper la situazione non lo meraviglia. Si procede per tentativi ed errori e soprattutto seguendo il criterio di falsificazione. In estrema sintesi una teoria, ma anche un’ipotesi (in questo momento prolificano in abbondanza) sono fondate scientificamente solo se si presta ad essere smentita. Questa è la regola postmoderna dello scienziato, che agendo in modo masochistico, è impegnato a individuare le criticità. Secondo K. Popper, solo operando in questo modo la scienza si smarca dalla metafisica. Il risvolto della medaglia è la sua continua messa in discussione.

Le ricadute di questo pensiero alto, lo stiamo vivendo in questi ultimi due anni, caratterizzati dalla presenza di un microrganismo virale che ha fatto saltare tutte le nostre certezze.

L’ultimo esempio è la contrapposizione sui vaccini ai bambini.

Da una parte la massima agenzia del farmaco europea (Ema) e a cascata l’Aifa hanno approvato l’indicazione del vaccino Comirnaty anti-COVID-19 per i bambini tra 5 e 11 anni. Ovviamente anche l’Istituto superiore di sanità, ha espresso parere favorevole. Ha dichiarato F. Locatelli (Presidente dell’Iss) “I vaccini per i bambini della fascia 5-11 anni sono sicuri. Il 16 dicembre si inizia a vaccinare. Credo sia un bel regalo di Natale per i bambini” La decisione è supportata da uno studio clinico (trial clinical) che ha coinvolto 3000. Secondo A. Crisanti il basso di numero di bambini coinvolti non consente di affermare che il vaccino sia sicuro ed efficace. Il Prof. è stato bacchettato in modo palese da A. Viola a Otto e mezzo “Lui ha espresso legittimamente una sua posizione. Ma quando parliamo di scienza noi la stiamo rappresentando e a quel punto io cerco di portare avanti le idee condivise dagli esperti. Quando l’FDA, l’EMA e la società Italia di pediatria lo approvano chi sono io come singolo per dire che non va bene? Per me non c’è il minimo dubbio che quando parliamo di vaccini devono parlare, gli immunologi, i pediatri e le persone che nella loro carriera scientifica si sono occupate di questo”.

Da diversi giorni Il quotidiano “La Verità” sta proponendo articoli di pareri di esperti contrari alla vaccinazione dei bambini. L’ultimo è di questa mattina dal titolo: ” Ecco i numeri: ai bambini il vaccino fa più male del Covid” e contiene alcuni report sulle reazioni avverse al virus.

Il sospetto di una contrapposizione detta da altri motivi

Se la contrapposizione rimanesse all’interno della scienza, non ci sarebbe alcun problema. Come ho scritto sopra fa parte della dialettica della scienza post-galileiana. Sorgono, invece dei sospetti, quando il tema è discusso da opinionisti, politici. In questo caso alta è la percezione che si usi la vaccinazione under 12 per ragioni diverse dalla scienza. In altri termini, da una parte qualcuno ha svelato il fine strumentale della vaccinazione per cautelare i no-vax o comunque quelli che hanno la protezione più bassa, dovuta alla distanza temporale con l’ultima dose inoculata. Di contro il sospetto che l’opposizione espressa da Fratelli d’Italia e da alcuni organi di stampa sia dettata unicamente per contarsi e farsi notare.

Sicuramente nel mezzo si trovano i genitori sempre più smarriti e sconcertati, senza dimenticare i bambini che non hanno voce, ma che sono contesi tra i diversi contendenti di questa contrapposizione non sempre decifrabile.