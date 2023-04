Video “Privacy” e “Culpa in vigilando” (Scialpi). La mia collaborazione con il portale gironalistico lavocedellascuolalive.it. è divenuta più intensa. Sono state aperte due nuove rubriche relative ai suddetti temi. Ho pubblicato i primi video che rappresnetano il punto finale delle letture approfondite, dell’esperienza scolastica. Da cinque anni ricopro la funzione di Referente al contrasto del cyberbullimo (L.71/17). Spesso ho dovuto fare i contio con problemi relativi alla privacy e alla “Culpa in vigilando”. Questa spesso interagisce con altri due aspetti della prassi didattica: la Culpa in edunado e in organizzando.

Seguiranno altre puntate

Siamo persone, ma anche dati

Responsabilità civile e penale dei docenti

Navigazione articoli