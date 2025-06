2040 e istruzione. La possibile configurazione del docente imposta dall’IA

2040 e istruzione. Il prossimo futuro dell’istruzione comporterà una nuova configurazione del profilo docente

2040 e istruzione. Mancano solo quindici anni. Sicuramente IA evolverà, avvicinandosi al suo creatore. Difficile oggi iporizzare lo scarto. Sicuramente però il perfezionamento dell’IA avrù delle conseguenze su diversi aspetti della nostra esistenza.

Quale ipotesi si fanno sul nuovo profilo di docente. Come sostiene B. Gates scomparirà? Sicuramente diminuirà il suo apporto nel processo di insegnanmento. L’IA riuscirà più efficacemente con proposte più adeguate all’allievo (personalizzazione) ad assolvere al compito. Quasi sicuramente – azzardato dare per certa l’ipotesi – ” Nel 2040, nessuno “va a scuola”. Si è scuola. I bambini crescono immersi in ambienti cognitivi adattivi, dove ogni oggetto insegna, ogni luogo è un’aula, ogni esperienza viene monitorata e potenziata da neurocloud personali.Chi ancora insegna? Ex-docenti reinventati come mentori emozionali, addestratori di empatia e autostima per studenti confusi da troppe verità parallele. Perché se tutto può essere appreso, resta solo da capire a che serve.”

