Adolescenti difficili. Il report da vicino, da accanto a loro

Adolescenti difficili. Una testimonianza diretta di chi “sente” la complessità del loro vivere

Adolescenti difficili. Dal fronte un resoconto

Adolescenti difficili. Spesso il silenzio diventa la loro arma di protezione contro le invadenze degli adulti. Il loro atteggiamento favorisce fraintendimenti e interpretazioni che non sempre corrispondono alla realtà. Caterina Majocchi una counselor (professionista della relazione d’aiuto) milanese ci presenta un resoconto che rende più leggibile il mondo dei nostri ragazzi soprattutto difficili. Infatti le situazioni proposte rimandano alla fatica di vivere, alla difficoltà di trovare soluzioni alla loro esistenza complicata.

Ecco qualche passaggio. Esordisce ” Ansia da ascolto, solitudine, rapporti problematici con le famiglie di origine ma anche con i coetanei, insoddisfazione verso la scuola. Sono i problemi emersi nel corso di un progetto che ho condotto recentemente, in qualità di counselor, presso una scuola superiore di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano” Tralasciamo i problemi scolastici, C. Majocchi evidenzia la difficoltà delle comunicazione in famiglia : “Josè, quattordici anni, vive con la madre e il compagno della madre perché i suoi genitori sono separati. “Quando torno da scuola – mi ha confidato – vorrei tanto trovare la mamma ad accogliermi e mangiare con lei perché le sono molto legato. Invece pranzo da solo perché la mamma lavora. Mangiamo insieme la sera, ma c’è anche il suo compagno e poi parliamo poco perché lei è molto stanca e la tv è accesa”. Da qui il senso di solitudine. “Ciascuno vive una vita parallela e l’affetto è diluito dalla stanchezza per il lavoro, dalle incombenze della quotidianità e dalla distrazione dei social media. In molte famiglie non si comunica perché ognuno ha in mano il suo smartphone, chiuso nel suo mondo, senza accorgersi che vicino a sé ci sono gli altri membri della famiglia, ci sono i figli”.

Post Views: 244