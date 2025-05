Adolescenza sotto pressione. La riformulazione di una presenza genitoriale

Adolescenza sotto pressione. L’ansia prodotta anche dalle richieste dei genitori. Gli smartphone sono dei distrattori. Occorre una presenza genitoriale di lato

Adolescenza sotto pressione. La loro condizione attuale

Adolescenti sotto pressione. La condizione generale dei nostri ragazzi non è la più auspicabile. Vivono in apnea in una vasca esistenziale caratterizzata dall’incertezza per il loro futuro. Si sentono inascoltati. Innanzitutto dai genitori che non percependo il loro mal-essere, continuano ad imporre il loro mondo che da diverso tempo ha abbandonato la realtà.

Molti cosiddetti esperti, hanno le idee chiare: le responsabilità sono unicamente dello smartphone e del Covid. A distanza di cinque anni non sono pochi a sostenere la persistenza degli effetti del virus sulla psiche e la socialità dei nostri ragazzi. Valutazione poco realistica, in quanto dimenticano la condizione già precaria prima dello scoppio della pandemia.

Lo smartphone è spesso presentato come il male assoluto, eliminato il quale si torna a una condizione ottimale di esistenza. M. Lancini (La Lettura) si chiede: ma chi ha consegnato il dispositivi ai ragazzi? La risposta è ovvia: i genitori!

L’accompagnamento genitoriale

Per essere compresa la realtà, è necessario un approccio multifacciale. Difficile sostenere che il comportamento umano sia il risultato di un solo elemento. Lo sostenevano i comportamentisti. Oggi quella tesi è largamente superata dallo sviluppo dello studio dei sistemi.

L’indicare alternativamente solo il Covid o lo smartphone come unici responsabili, certifica la proposizione di un distrattore verso altre cause: l’assenza educativa dei genitori, la percezione di essere un prodotto commerciale, la loro irrilevanza sociali o le continue richieste all’insegna dell’efficienza… Interessante un articolo presente sul portale de L’Avvenire “L’adolescenza infinita colpa delle troppe pretese di questa società“. Pur confermando gli effetti negativi degli smartphone, l’articolista scrive: ” Per capire i nostri ragazzi dobbiamo entrare nel labirinto del loro cervello sotto stress. <<Genitori attenti, troppe richieste generano frustrazione”, avverte il neurologo spagnolo Alvaro Bilbao>> La soluzione è lo stare accanto ai figli in modo da comprendere << di che cosa hanno davvero bisogno i giovani, senza farli mai sentire colpevoli davanti agli insuccessi e alle insicurezze>>; capire <<di che cosa hanno davvero bisogno i giovani, senza farli mai sentire colpevoli davanti agli insuccessi e alle insicurezze>>

