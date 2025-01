Alessandro D’Avenia e l’umano. La sua lettura non ideologica

Alessandro D’Avenia e l’umano. Nessuna lettura ideologica elle Nuove Indicazioni Nazionali. Il suo riferimento riguarda l’antropologia.

Alessandro D’Avenia, la sua riflessione su dove collocare l’umano

Alessandro D’Avenia e l’umano. Nuova settimana quindi nuovo articolo su Il Corriere della Sera (L’umano è di destra o di sinistra?“). Riflette sulle nuove Indicazioni Nazionali. Si conferma la sua postura filosofica: la lettura alta dei fatti. Come scriveva F. Hegel “Non bisogna guardare l’albero, ma la foresta“. La sua metafisica (prospettiva) gli impedisce di rimanere condizionato dal mondo dei fatti e dal suo flusso superficiale che spesso fanno riferimento alla chiacchiera dell’esistenza inautentica (M. Heidegger). Egli dimostra di appartenere a un mondo separato connaturato alla riflessione che lo porta a “curvarsi, tuffarsi” nella sua interiorità per comprendere meglio quello che avviene nella realtà. Quanta distanza con il parlare, dichiarare comunque qualunque cosa, pur di dimostrare a se stesso di esistere (leggi articolo di ieri).

Entriamo nel dettaglio del suo articolo. Alessandro D’Avenia riflette sul dibattito destra/sinistra che ha caratterizzato le dichiarazioni sulle nuove Indicazioni Nazionali. Come ho scritto qualche giorno fa queste si sono basate su una intervista del Ministro a un giornale, dove ovviamente erano assenti i contenuti. Tuttoscuola.it (news settimanale 20 gennaio)) evidenzia che un serio dibattito su un documento così importante (formazione delle nuove generazioni) non può svilupparsi sul nulla contenutistico di un’intervista.

La premessa del contributo di A. D’Avenia è solo un anticipo del taglio umano (v. articolo sul latino) al progetto, spazzando via ogni dubbio. Si legge “Lo scopo della cultura non è fare campagna elettorale, ma diminuire lo spazio

della paura e dell’ignoranza per conquistarlo alla libertà e al coraggio della verità. La domanda non è se il latino sia proprio di una formazione conservatrice o progressista, ma se serva a liberarsi da falsi automatismi del pensiero, dalla incapacità di leggere se stessi e la realtà, dalla difficoltà di attingere alla sorgente inesauribile di vita e di bene comune che è la propria unicità, perché «ciò che è vivo non ha copie…»” Lascio la lettura integrale del contributo al lettore.

Post Views: 226