Alessandro D’Avenia, le decisioni che rimandano (comunque) al futuro

Alessandro D’Avenia. Nella sua rubrica “Ultimo banco” un ottimo contributo pieno di filosofia, della nostra vita

Alessandro D’Avenia. Il rapporto tra la scelta e la prospettiva

Alessandro D’Avenia. Il Corriere della Sera propone ogni lunedì un suo contributo. La rubrica è “Ultimo banco”. Nel suo blog si possono leggere gli articoli aggiornati alla settimana precedente. I suoi interventi non sono mai banali. L’insegnante (è anche scrittore e sceneggiaotre) ha il grande merito di rendere accessibili al vasto pubblico le idee della filosofia. che parlano della nostra vita. Vaste il suo sapere, efficace la sua capacità di distinguere e relazionare (I verbi in grassetto costituiscono l’approccio filosofico ai problemi) A questi occorre aggiungere anche la capacità di tradurre concetti difficili in una prosa accessibile supportata da profonde citazioni sempre più rare nella comunicazione moderna.

L’articolo di questa settimana “Diventare chi? evidenzia che il nostro futuro ha una causa immanente. In altri termini dipende dalle nostre scelte. Come scriveva Il filosofo esistenzialista J.P. Sartre non siamo un progetto già pensato da un’entità divina (l’essenza non precede l’esistenza”). L’articolo si apre con l’abbraccio post-moderno al pensiero-macchina, assomigliante spesso a quello della tecnica. Il filosofo inglese L. Wittgenstein ha scritto che il linguaggio è l’orizzonte del nostro mondo. Nella scrittura di Alessandro D’Avena diventa “Sono esaurito». «Ho bisogno di staccare la spina». «Devo ricaricarmi ». Espressioni d’uso quotidiano che tradiscono la fatica di pensarsi macchine con un corpo-hardware e una coscienza-software («ci aggiorniamo », «non siamo compatibili», «interfacciamoci»)”. Il pensiero è maggiormente chiarito quando richiamando implicitamente i concetti di materia e forma (Aristotele) scrive “La cultura oggi dominante «forma» l’uomo-potenza, lo spinge a funzionare, a programmarsi,

ad avere successo. Prosegue l’insegnante “Ci serve un’ipotesi diversa al «pensati macchina», abbiamo bisogno di abbracciare la condizione umana così «come ci è stata data», dice Arendt, in generale e in originale: la vita non è «data» (dati) ma «data» (donata), non si programma, si scopre”.

Il contributo è molto più articolato che ovviamente lascio alla curiosità personale.

