Assicurazione sanitaria per i docenti. Un passo avanti

Assicurazione sanitaria per i docenti. Qualche mese fa il Ministro Valditara annunciava un provvedimento. Nell’ambito del decreto- legge riguardante la pubblica amministrazione approvato in data odierna da Cdm si è fatto un passo avanti. Ha dichiarato il Ministro : “Oggi scriviamo un altro capitolo importante di una stagione di riforme che ha come obiettivo la valorizzazione del personale scolastico. Si tratta della prima assicurazione sanitaria integrativa, una misura che abbiamo fortemente voluto a beneficio dei lavoratori di un settore che riteniamo strategico per il futuro del nostro Paese” . Il provvedimento impegnerà 220 milioni di € , ripartiti però in cinque anni ( quindi poco più di 40 milioni annui). Si legge su il Tempo ” Tali risorse saranno messe nella disponibilità della contrattazione collettiva, peraltro di imminente avvio, in modo che siano definite in tale sede, e dunque in pieno accordo con le rappresentanze sindacali, le modalità di fruizione nonché la stessa individuazione del pacchetto di prestazioni e servizi sanitari coperti dall’assicurazione sanitaria integrativa

Attendiamo i dettagli

In questa circostanza è da lodare la ferma volontà del Ministro per migliorare lo status professionale dei docenti. Dopo alcuni mesi l’annuncio di ottobre ha portato a una formalizzazione. “Scrivevo a ottobre “Esprime un’attenzione a una condizione lavorativa che spesso va incontro a patologie fisiche e psichiche. Senza però dimenticare malattie non imputabili alla professione. Siamo però ancora all’annuncio. La valutazione andrà effettuata sul provvedimento governativo e il profilo in uscita. In altri termini, il giudizio sarà sui contenuti. Nello specifico occorrerà capire quali malattie e situazioni sanitarie saranno coperte; quale copertura avranno i singoli eventi. L’elenco ovviamente non può ignorare l’eventuale contributo del lavoratore alla copertura sanitaria. Come si evince parliamo dei particolari e per esperienza siamo coscienti che in questi si può nascondere il problema”. Ora considerando la disponibilità annua, si andrà probabilmente a una forma di compartecipazione del lavoratore. Nelle prossime settimane il quadro sicuramente sarà più chiaro.

